https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/muge-anlida-yeni-palu-ailesi-vakasi-nezaket-uyur-cinayetinde-adi-gecen-isim-seri-katil-mi-1092392009.html

Müge Anlı'da yeni Palu ailesi vakası: Nezaket Uyur cinayetinde adı geçen isim seri katil mi?

Müge Anlı'da yeni Palu ailesi vakası: Nezaket Uyur cinayetinde adı geçen isim seri katil mi?

Sputnik Türkiye

Nezaket Uyur cinayetinin yankıları sürerken 20 yıl önceki olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Olayda adı geçen kişilerden birinin başka cinayetlerde de... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T15:03+0300

2025-01-06T15:03+0300

2025-01-06T15:03+0300

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2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini açıkladı. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.Aile içinde cinayetNihat Ö.’nün Nezaket Uyur’u boğup, boynunu kırarak öldürdüğü ardından cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirlendi. Ancak onlara yardım eden bir isim daha vardı. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Önel'in kiralık katil olarak tutulduğu iddia edildi.Nezaket Kışı cinayetiyle ilgili iddialarNihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia ediliyor."O dönem sevgilisiyle yaşadığı ilişki duyulunca küçük Nezaket "namusunu temizlemek için" teyzesinin çocuğu olan kuzeni ile evlendiriliyor.Teyze çocuğu Adil, Nezaket'i alıp götürdükten sonra bir daha haber alınamıyor. Nezaket Uyur'un eşi Yusuf'un da bu cinayete ilişkin bilgi sahibi olduğu söyleniyor.Seri katil iddiasıNezaket Kışı cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. Tanık, 6 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti. İddiaya göre, Adil'in öldürdüğü isimlerden biri de halaları Zekiye Aydın. Aydın'ın maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edildi.Yurtdışına kaçtığını söyledikleri Zekiye Aydın'ın kocası ve evlatlığının da öldürüldüğü iddialar arasında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230719/palu-ailesi-davasinda-karar-tuncer-ustael-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1073712777.html

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