https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyin-kanamasi-gecirmisti-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogen-ilk-kez-goruntulendi-1083775078.html
Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi
Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat verirken ani bir sağlık problemi yaşayarak diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen, şimdi hastane... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T07:56+0300
2024-05-14T07:56+0300
2024-05-14T07:56+0300
settar tanrıöğen
kızılcık şerbeti
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oyuncu
beyin kanaması
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hastane
iyileşmek
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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık sorunlarıyla boğuşurken uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu birkaç defa ameliyata alınmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. Oyuncu bu süreçte hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne de geri dönmemişti.Zor günleri atlatmaya çalışan usta oyuncu SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi.Sokakta yürürken görüntülenen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Settar Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html
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settar tanrıöğen son hali, settar tanrıöğen sağlık durumu, settar tanrıöğen öldü mü, settar tanrıöğen sağlık durumu, settar tanrıöğen kızılcık şerbetine geri dönecek mi, settar tanrıöğen kızılcık şerbetinden ayrıldı mı
Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi
Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat verirken ani bir sağlık problemi yaşayarak diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen, şimdi hastane günlerinin ardından ilk kez görüldü.
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık sorunlarıyla boğuşurken uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.
26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu birkaç defa ameliyata alınmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. Oyuncu bu süreçte hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne de geri dönmemişti.
Zor günleri atlatmaya çalışan usta oyuncu SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi.
Sokakta yürürken görüntülenen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Settar Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.