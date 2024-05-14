https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyin-kanamasi-gecirmisti-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogen-ilk-kez-goruntulendi-1083775078.html

Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat verirken ani bir sağlık problemi yaşayarak diziye veda etmek zorunda kalan Settar Tanrıöğen, şimdi hastane... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T07:56+0300

2024-05-14T07:56+0300

2024-05-14T07:56+0300

settar tanrıöğen

kızılcık şerbeti

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beyin kanaması

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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık sorunlarıyla boğuşurken uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncu birkaç defa ameliyata alınmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. Oyuncu bu süreçte hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne de geri dönmemişti.Zor günleri atlatmaya çalışan usta oyuncu SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi.Sokakta yürürken görüntülenen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Settar Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

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