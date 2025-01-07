https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/trumptan-cumhurbaskani-erdogan-ile-ilgili-aciklama-benim-arkadasim-ve-saygi-duydugum-biri-1092437643.html

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" yorumunda... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T21:14+0300

2025-01-07T21:14+0300

2025-01-07T21:40+0300

dünya

donald trump

recep tayyip erdoğan

arkadaş

abd

türkiye

suriye

abd askeri

vladimir putin

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ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, Florida Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlediği basın toplantısında dünya gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'benim dostum' ifadesini kullandı.Suriye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemine vurgu yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.Trump, ilk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü IŞİD'i yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini ifade etti. ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?Donald Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin ABD askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:Donald Trump yakın zaman önce Suriye gündemiyle ilgili yaptığı bir başka açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili değerlendirmede bulunmuş, Erdoğan için "Çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullanmıştı. 'Putin ile görüşmem Beyaz Saray'a döndükten sonra mümkün olur'Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in müzakerelere hazır olduğunu bildiğini, ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray’a resmi dönüşünden sonra mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump konuyla ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumptan-erdogan-ile-ilgili-aciklama-cok-iyi-anlastigim-biri-cok-guclu-bir-ordu-kurdu-1091626362.html

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donald trump, recep tayyip erdoğan, arkadaş, abd, türkiye, suriye, abd askeri, vladimir putin