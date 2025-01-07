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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" yorumunda... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, Florida Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlediği basın toplantısında dünya gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'benim dostum' ifadesini kullandı.Suriye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemine vurgu yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.Trump, ilk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü IŞİD'i yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini ifade etti. ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?Donald Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin ABD askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:Donald Trump yakın zaman önce Suriye gündemiyle ilgili yaptığı bir başka açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili değerlendirmede bulunmuş, Erdoğan için "Çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullanmıştı. 'Putin ile görüşmem Beyaz Saray'a döndükten sonra mümkün olur'Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in müzakerelere hazır olduğunu bildiğini, ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray’a resmi dönüşünden sonra mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumptan-erdogan-ile-ilgili-aciklama-cok-iyi-anlastigim-biri-cok-guclu-bir-ordu-kurdu-1091626362.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, arkadaş, abd, türkiye, suriye, abd askeri, vladimir putin

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'

21:14 07.01.2025 (güncellendi: 21:40 07.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu. Trump, Rusya lideri Putin ile görüşme konusunda da açıklama yaptı ve görüşmenin Beyaz Saray'a döndükten sonra mümkün olacağını söyledi.
ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, Florida Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlediği basın toplantısında dünya gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'benim dostum' ifadesini kullandı.
Suriye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemine vurgu yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.
Trump, ilk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü IŞİD'i yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini ifade etti.

ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?

Donald Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin ABD askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bunu size söylemeyeceğim. Çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum."

Donald Trump yakın zaman önce Suriye gündemiyle ilgili yaptığı bir başka açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili değerlendirmede bulunmuş, Erdoğan için "Çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullanmıştı.

'Putin ile görüşmem Beyaz Saray'a döndükten sonra mümkün olur'

Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’in müzakerelere hazır olduğunu bildiğini, ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray’a resmi dönüşünden sonra mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi.
Trump konuyla ilgili şunları söyledi:
“Putin’in buluşmak istediğini biliyorum. Ayın 20’sine (göreve başlama tarihine) kadar bunun uygun olacağını düşünmüyorum, ama bu gerçekten hiç hoşuma gitmiyor çünkü her gün (Ukrayna’da) insanlar ölüyor. Çok sayıda genç insan, asker ölüyor. Oradaki arazi dümdüz ve her dakika her iki taraftan da yüzbinlerce asker ölüyor."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
16 Aralık 2024, 20:46
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