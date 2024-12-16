https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumptan-erdogan-ile-ilgili-aciklama-cok-iyi-anlastigim-biri-cok-guclu-bir-ordu-kurdu-1091626362.html

Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'

Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ve Erdoğan'ın çok güçlü bir ordu kurduğunu söyledi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T20:46+0300

2024-12-16T20:46+0300

2024-12-16T20:48+0300

dünya

donald trump

recep tayyip erdoğan

abd

türkiye

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Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye çok akıllı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadesini kullandı.Trump, Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trump-ekibim-ukrayna-ihtilafini-sona-erdirmek-icin-putin-ve-zelenskiy-ile-temaslarda-bulunmayi-1091625605.html

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Sputnik Türkiye

donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye