https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumptan-erdogan-ile-ilgili-aciklama-cok-iyi-anlastigim-biri-cok-guclu-bir-ordu-kurdu-1091626362.html
Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ve Erdoğan'ın çok güçlü bir ordu kurduğunu söyledi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T20:46+0300
2024-12-16T20:46+0300
2024-12-16T20:48+0300
dünya
donald trump
recep tayyip erdoğan
abd
türkiye
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Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye çok akıllı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadesini kullandı.Trump, Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trump-ekibim-ukrayna-ihtilafini-sona-erdirmek-icin-putin-ve-zelenskiy-ile-temaslarda-bulunmayi-1091625605.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye
donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye
Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
20:46 16.12.2024 (güncellendi: 20:48 16.12.2024)
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ve Erdoğan'ın çok güçlü bir ordu kurduğunu söyledi.
Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye çok akıllı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadesini kullandı.
Trump, Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.