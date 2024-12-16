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Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ve Erdoğan'ın çok güçlü bir ordu kurduğunu söyledi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye çok akıllı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadesini kullandı.Trump, Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.
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donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye

Trump'tan Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu'

20:46 16.12.2024 (güncellendi: 20:48 16.12.2024)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaştığını ve Erdoğan'ın çok güçlü bir ordu kurduğunu söyledi.
Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye çok akıllı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadesini kullandı.
Trump, Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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