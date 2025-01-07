https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ticaret-bakani-bolat-suriye-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskiler-icin-stklarla-bir-araya-geldi-1092431549.html
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK’larla yaptığı toplantıda, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında Türkiye’nin pozisyonuna dair yorumlarda bulundu. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:25+0300
2025-01-07T16:25+0300
2025-01-07T16:25+0300
türkiye
türkiye
ömer bolat
suriye
stk
ticaret bakanlığı
suriye ordusu
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711b50562ad3bbec28d3567f4c67f800.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilisi katıldı.Görüşmede, Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi için iş dünyasının ve Türkiye’nin yapabilecekleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye’deki yeni dönemde en büyük önceliğin, bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birlik ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğu vurgulandı.Açıklamada, Suriye’nin 13 yıldır zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-barzaniyi-kabul-etti--1092428302.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0720ae1e0443f82b51edc4160459f0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ömer bolat, suriye, stk, ticaret bakanlığı, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti
türkiye, ömer bolat, suriye, stk, ticaret bakanlığı, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK’larla yaptığı toplantıda, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında Türkiye’nin pozisyonuna dair yorumlarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilisi katıldı.
Görüşmede, Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi için iş dünyasının ve Türkiye’nin yapabilecekleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye’deki yeni dönemde en büyük önceliğin, bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birlik ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Suriye’nin 13 yıldır zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Suriye halkının yanında olan ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliyi katliamlardan kurtararak ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni dönemde de siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasında güçlü işbirliği yapması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Suriye’nin iç savaş nedeniyle alt ve üstyapısında meydana gelen ciddi zararlar göz önüne alınarak, ticaret, yatırım ve yeniden imar çalışmalarında kardeşlik hukuku ve insani yardım boyutuna büyük önem verileceği ifade edildi.