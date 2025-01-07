https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ticaret-bakani-bolat-suriye-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskiler-icin-stklarla-bir-araya-geldi-1092431549.html

Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK’larla yaptığı toplantıda, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında Türkiye’nin pozisyonuna dair yorumlarda bulundu. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

ömer bolat

suriye

stk

ticaret bakanlığı

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suriye hükümeti

suriye muhalefeti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilisi katıldı.Görüşmede, Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi için iş dünyasının ve Türkiye’nin yapabilecekleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye’deki yeni dönemde en büyük önceliğin, bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birlik ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğu vurgulandı.Açıklamada, Suriye’nin 13 yıldır zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

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türkiye

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Sputnik Türkiye

türkiye, ömer bolat, suriye, stk, ticaret bakanlığı, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti