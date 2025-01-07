Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Venezüella muhalefeti, ABD ile ortak hareket ettiğini hiçbir zaman gizlemedi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:12
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ticaret-bakani-bolat-suriye-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskiler-icin-stklarla-bir-araya-geldi-1092431549.html
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK’larla yaptığı toplantıda, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında Türkiye’nin pozisyonuna dair yorumlarda bulundu. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:25+0300
2025-01-07T16:25+0300
türkiye
türkiye
ömer bolat
suriye
stk
ticaret bakanlığı
suriye ordusu
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711b50562ad3bbec28d3567f4c67f800.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilisi katıldı.Görüşmede, Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi için iş dünyasının ve Türkiye’nin yapabilecekleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye’deki yeni dönemde en büyük önceliğin, bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birlik ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğu vurgulandı.Açıklamada, Suriye’nin 13 yıldır zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-barzaniyi-kabul-etti--1092428302.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077940254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0720ae1e0443f82b51edc4160459f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ömer bolat, suriye, stk, ticaret bakanlığı, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti
türkiye, ömer bolat, suriye, stk, ticaret bakanlığı, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti

Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkiler için STK’larla bir araya geldi

16:25 07.01.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK’larla yaptığı toplantıda, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasında Türkiye’nin pozisyonuna dair yorumlarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilisi katıldı.
Görüşmede, Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi için iş dünyasının ve Türkiye’nin yapabilecekleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye’deki yeni dönemde en büyük önceliğin, bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birlik ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Suriye’nin 13 yıldır zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Suriye halkının yanında olan ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliyi katliamlardan kurtararak ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni dönemde de siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasında güçlü işbirliği yapması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Suriye’nin iç savaş nedeniyle alt ve üstyapısında meydana gelen ciddi zararlar göz önüne alınarak, ticaret, yatırım ve yeniden imar çalışmalarında kardeşlik hukuku ve insani yardım boyutuna büyük önem verileceği ifade edildi.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала