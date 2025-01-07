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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek. Basına kapalı toplantıya Fidan da katılacak. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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mesrur barzani, ortadoğu, irak, ikby, hakan fidan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
mesrur barzani, ortadoğu, irak, ikby, hakan fidan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti

15:06 07.01.2025 (güncellendi: 15:07 07.01.2025)
© TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek. Basına kapalı toplantıya Fidan da katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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