https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-barzaniyi-kabul-etti--1092428302.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek. Basına kapalı toplantıya Fidan da katılacak. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:06+0300
2025-01-07T15:06+0300
2025-01-07T15:07+0300
türkiye
mesrur barzani
ortadoğu
irak
ikby
hakan fidan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbul-barosu-baskanina-teror-orgutu-propagandasi-sorusturmasi-ifade-vermek-uzere-savciliga-gitti-1092426191.html
türkiye
irak
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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mesrur barzani, ortadoğu, irak, ikby, hakan fidan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
mesrur barzani, ortadoğu, irak, ikby, hakan fidan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
15:06 07.01.2025 (güncellendi: 15:07 07.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek. Basına kapalı toplantıya Fidan da katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.