https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html

Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak

Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 7 Ocak ve takip eden günler için hava durumu tahminlerini güncelledi. Bazı bölgelerde yoğun kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T06:58+0300

2025-01-07T06:58+0300

2025-01-07T07:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeMeteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Özellikle batı ve güney bölgelerde rüzgarın güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden rüzgar hakim olacak.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar, İstanbul’a muhakkak gelecek. Ancak bu hafta veya önümüzdeki hafta değil. Ocak ayının ortalarına doğru kar yağışı bekliyoruz,” dedi.Prof. Şen, İstanbul’un ocak ve şubat aylarında kış mevsimini tam anlamıyla yaşadığını vurgulayarak, Aralık ayında kar yağışının oldukça nadir olduğunu belirtti. Ayrıca bu hafta, sıcaklıkların lodos etkisiyle artacağını ve hafta içi 15-16 dereceye kadar çıkacağını söyledi.Yoğun kar ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Anadolu’da bazı bölgelerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Bu nedenle çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Batı bölgelerinde ise yağışların etkisini yitirdiği, yüksek basınç etkisiyle hava kirliliğinin artabileceği açıklandı. Özellikle kömür kullanılan yerleşim yerlerinde ve trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kalitesine dikkat çekildi.Hava kirliliği artıyorYüksek basıncın etkisiyle önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava kirliliği artabilir. Kömür yakılan kasabalar ve yoğun trafiğin olduğu şehirler bu durumdan daha fazla etkilenecek. Uzmanlar, özellikle hassas grupların açık havada uzun süre kalmaktan kaçınması gerektiğini ifade ediyor.Anadolu’da kar devam ediyorAnadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının önümüzdeki günlerde Anadolu’da artarak devam edeceğini belirtti. Batı bölgelerinde ise kar yağışının 12-13 Ocak tarihinden sonra gelmesi bekleniyor.İstanbul’a kar yağışı kesin olarak ocak ortalarında başlayacak gibi görünüyor. Ancak, yağışların Balkanlar'dan gelen sistemlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.Marmara’da sağanak yağış bekleniyorMarmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde pus ve sis görülebilir. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.Ege Bölgesi: Sağanak ve sis etkisiEge’de, İzmir, Muğla ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu havaAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis etkili olabilir.Karadeniz: Çığ tehlikesi ve az bulutlu havaKaradeniz Bölgesi’nde az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don etkili olacak.Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus etkili olabilir. Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.Denizlerde hava: Fırtına beklenmiyorDenizlerde hava durumu genelde parçalı bulutlu ve açık. Fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dalga boyları 0,5 ila 2 metre arasında değişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kredi-cekenler-dikkat-fazladan-odenen-paraniz-bankada-kalmasin-geri-odemeyi-e-devletten-almak-1092410457.html

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