https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak
Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 7 Ocak ve takip eden günler için hava durumu tahminlerini güncelledi. Bazı bölgelerde yoğun kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T06:58+0300
2025-01-07T06:58+0300
2025-01-07T07:41+0300
yaşam
meteoroloji
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edirne
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeMeteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Özellikle batı ve güney bölgelerde rüzgarın güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden rüzgar hakim olacak.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar, İstanbul’a muhakkak gelecek. Ancak bu hafta veya önümüzdeki hafta değil. Ocak ayının ortalarına doğru kar yağışı bekliyoruz,” dedi.Prof. Şen, İstanbul’un ocak ve şubat aylarında kış mevsimini tam anlamıyla yaşadığını vurgulayarak, Aralık ayında kar yağışının oldukça nadir olduğunu belirtti. Ayrıca bu hafta, sıcaklıkların lodos etkisiyle artacağını ve hafta içi 15-16 dereceye kadar çıkacağını söyledi.Yoğun kar ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Anadolu’da bazı bölgelerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Bu nedenle çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Batı bölgelerinde ise yağışların etkisini yitirdiği, yüksek basınç etkisiyle hava kirliliğinin artabileceği açıklandı. Özellikle kömür kullanılan yerleşim yerlerinde ve trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kalitesine dikkat çekildi.Hava kirliliği artıyorYüksek basıncın etkisiyle önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava kirliliği artabilir. Kömür yakılan kasabalar ve yoğun trafiğin olduğu şehirler bu durumdan daha fazla etkilenecek. Uzmanlar, özellikle hassas grupların açık havada uzun süre kalmaktan kaçınması gerektiğini ifade ediyor.Anadolu’da kar devam ediyorAnadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının önümüzdeki günlerde Anadolu’da artarak devam edeceğini belirtti. Batı bölgelerinde ise kar yağışının 12-13 Ocak tarihinden sonra gelmesi bekleniyor.İstanbul’a kar yağışı kesin olarak ocak ortalarında başlayacak gibi görünüyor. Ancak, yağışların Balkanlar'dan gelen sistemlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.Marmara’da sağanak yağış bekleniyorMarmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde pus ve sis görülebilir. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.Ege Bölgesi: Sağanak ve sis etkisiEge’de, İzmir, Muğla ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu havaAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis etkili olabilir.Karadeniz: Çığ tehlikesi ve az bulutlu havaKaradeniz Bölgesi’nde az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don etkili olacak.Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus etkili olabilir. Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.Denizlerde hava: Fırtına beklenmiyorDenizlerde hava durumu genelde parçalı bulutlu ve açık. Fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dalga boyları 0,5 ila 2 metre arasında değişiyor.
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Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak
06:58 07.01.2025 (güncellendi: 07:41 07.01.2025)
Meteoroloji, 7 Ocak ve takip eden günler için hava durumu tahminlerini güncelledi. Bazı bölgelerde yoğun kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine dikkat çekildi. İstanbul’da kar yağışı ise bu hafta beklenmiyor, sıcaklıkların artması öngörülüyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Özellikle batı ve güney bölgelerde rüzgarın güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden rüzgar hakim olacak.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar, İstanbul’a muhakkak gelecek. Ancak bu hafta veya önümüzdeki hafta değil. Ocak ayının ortalarına doğru kar yağışı bekliyoruz,” dedi.
Prof. Şen, İstanbul’un ocak ve şubat aylarında kış mevsimini tam anlamıyla yaşadığını vurgulayarak, Aralık ayında kar yağışının oldukça nadir olduğunu belirtti. Ayrıca bu hafta, sıcaklıkların lodos etkisiyle artacağını ve hafta içi 15-16 dereceye kadar çıkacağını söyledi.
Yoğun kar ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı bekleniyor. Anadolu’da bazı bölgelerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Bu nedenle çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Batı bölgelerinde ise yağışların etkisini yitirdiği, yüksek basınç etkisiyle hava kirliliğinin artabileceği açıklandı. Özellikle kömür kullanılan yerleşim yerlerinde ve trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kalitesine dikkat çekildi.
Yüksek basıncın etkisiyle önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava kirliliği artabilir. Kömür yakılan kasabalar ve yoğun trafiğin olduğu şehirler bu durumdan daha fazla etkilenecek. Uzmanlar, özellikle hassas grupların açık havada uzun süre kalmaktan kaçınması gerektiğini ifade ediyor.
Anadolu’da kar devam ediyor
Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının önümüzdeki günlerde Anadolu’da artarak devam edeceğini belirtti. Batı bölgelerinde ise kar yağışının 12-13 Ocak tarihinden sonra gelmesi bekleniyor.
İstanbul’a kar yağışı kesin olarak ocak ortalarında başlayacak gibi görünüyor. Ancak, yağışların Balkanlar'dan gelen sistemlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
Marmara’da sağanak yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde pus ve sis görülebilir. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Çanakkale:
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, 17°C
Edirne:
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, 16°C
İstanbul:
Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Kırklareli:
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, 15°C
Ege Bölgesi: Sağanak ve sis etkisi
Ege’de, İzmir, Muğla ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.
İzmir:
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16°C
Muğla:
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, 12°C
Afyonkarahisar:
Az bulutlu ve açık, 7°C
Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Adana:
Parçalı ve az bulutlu, 19°C
Hatay:
Parçalı ve az bulutlu, 14°C
İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis etkili olabilir.
Ankara:
Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Konya:
Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Sivas:
Parçalı ve az bulutlu, 5°C
Karadeniz: Çığ tehlikesi ve az bulutlu hava
Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don etkili olacak.
Samsun:
Parçalı bulutlu, 19°C
Trabzon:
Parçalı bulutlu, 14°C
Artvin:
Parçalı bulutlu, 10°C
Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.
Erzurum:
Parçalı bulutlu, -1°C
Van:
Parçalı bulutlu, 2°C
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah ve gece saatlerinde pus etkili olabilir. Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Gaziantep:
Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Diyarbakır:
Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Denizlerde hava: Fırtına beklenmiyor
Denizlerde hava durumu genelde parçalı bulutlu ve açık. Fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dalga boyları 0,5 ila 2 metre arasında değişiyor.