https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tan-sagturk-15-yillik-evliligini-sonlandirdi-yollarini-dostca-ayirdilar-1092418667.html

Tan Sağtürk, 15 yıllık evliliğini sonlandırdı: Yollarını dostça ayırdılar

Tan Sağtürk, 15 yıllık evliliğini sonlandırdı: Yollarını dostça ayırdılar

Sputnik Türkiye

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Rus oyuncu eşi Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

tan sağtürk

boşanma

boşanma davası

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü balet Tan Sağtürk ile oyuncu eşi Elana Kuznetsova, 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin iki çocukları bulunduğu ve anlaşmalı olarak ayrıldıkları belirtildi. Çocukları için birbirlerine yakın oturacaklarAnlaşmalı olarak boşanan çiftin evliliklerini sona erdirme kararını karşılıklı saygı çerçevesinde alan çiftin, çocuklarının düzenini bozmamak adına birbirlerine yakın konumda ev tutacakları belirtildi. Boşanma sonrasında da dostluklarını sürdüreceklerini ifade eden çift, özellikle çocuklarının mutluluğunu ön planda tutacaklarını vurguladı.

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