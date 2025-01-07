https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tan-sagturk-15-yillik-evliligini-sonlandirdi-yollarini-dostca-ayirdilar-1092418667.html
Tan Sağtürk, 15 yıllık evliliğini sonlandırdı: Yollarını dostça ayırdılar
Tan Sağtürk, 15 yıllık evliliğini sonlandırdı: Yollarını dostça ayırdılar
Sputnik Türkiye
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Rus oyuncu eşi Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T11:11+0300
2025-01-07T11:11+0300
2025-01-07T11:11+0300
yaşam
tan sağtürk
boşanma
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075487942_0:3:857:485_1920x0_80_0_0_39eba0daf7d2d85427654ef58a565d0e.jpg
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü balet Tan Sağtürk ile oyuncu eşi Elana Kuznetsova, 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin iki çocukları bulunduğu ve anlaşmalı olarak ayrıldıkları belirtildi. Çocukları için birbirlerine yakın oturacaklarAnlaşmalı olarak boşanan çiftin evliliklerini sona erdirme kararını karşılıklı saygı çerçevesinde alan çiftin, çocuklarının düzenini bozmamak adına birbirlerine yakın konumda ev tutacakları belirtildi. Boşanma sonrasında da dostluklarını sürdüreceklerini ifade eden çift, özellikle çocuklarının mutluluğunu ön planda tutacaklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075487942_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_356cf5187abaa861a6b886bbd1c0e20e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tan sağtürk boşandı, tan sağtürk boşandı mı, tan sağtürkün eşi kim
tan sağtürk boşandı, tan sağtürk boşandı mı, tan sağtürkün eşi kim
Tan Sağtürk, 15 yıllık evliliğini sonlandırdı: Yollarını dostça ayırdılar
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Rus oyuncu eşi Elana Kuznetsova 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü balet Tan Sağtürk ile oyuncu eşi Elana Kuznetsova, 15 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin iki çocukları bulunduğu ve anlaşmalı olarak ayrıldıkları belirtildi.
Çocukları için birbirlerine yakın oturacaklar
Anlaşmalı olarak boşanan çiftin evliliklerini sona erdirme kararını karşılıklı saygı çerçevesinde alan çiftin, çocuklarının düzenini bozmamak adına birbirlerine yakın konumda ev tutacakları belirtildi. Boşanma sonrasında da dostluklarını sürdüreceklerini ifade eden çift, özellikle çocuklarının mutluluğunu ön planda tutacaklarını vurguladı.