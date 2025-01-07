https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/survivor-all-starda-2-eleme-adayi-belli-oldu-takimlar-birbirine-girdi--1092408850.html
Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu: Takımlar birbirine girdi
Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu: Takımlar birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'te heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşanırken, takımlar arasında tansiyon yükseldi... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T06:41+0300
2025-01-07T06:41+0300
2025-01-07T06:41+0300
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Survivor All Star 2025’in son bölümünde, Dilşah’ın Doğuş’a sorduğu sorular dikkat çekti. Dilşah, yalnız yakaladığı Doğuş’a “Kaan’la aranızda bir problem mi var?” diyerek süregelen bir durum hakkında açıklık getirdi.Doğuş, soruya, “Aramızda bir sorun yok. Strateji çalışmaları için daha farklı gruplaştık ama bu Kaan’la ilişkimizin bozulduğu anlamına gelmiyor,” yanıtını verdi. Dilşah’ın gözlemleri ve Doğuş’un açıklamaları yarışmacılar arasındaki ilişkilerin ne kadar dinamik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Merve’nin duygusal anlarıDokunulmazlık oyununda yaşadığı mağlubiyet, Merve’yi gözyaşlarına boğdu. Parkura sinirle tekme atan Merve, “Kendimi göstermek istiyorum ama yapamıyorum,” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.Takım arkadaşları, Merve’ye moral vermeye çalışarak onu destekledi. Bu anlar, yarışmanın psikolojik yükünü gözler önüne serdi.Takımlar arasında gerilim tırmandıDokunulmazlık oyunu sırasında takımlar arasında tansiyon yükseldi. Gönüllüler takımından Efe’nin oyunu seyrettiği alana ilişkin itirazlar, tartışmayı ateşledi. Yusuf’un, "Bir şey söyleme" sözleri sonrası Efe ve Yusuf arasında temaslı bir gerginlik yaşandı.Adem’in de tartışmaya dahil olmasıyla ortam daha da gerildi. Ancak iki taraf arasında yapılan açıklamalarla konu tatlıya bağlandı.Dokunulmazlık oyunu: Gönüllülerin zaferiDokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı geriye düşmesine rağmen inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Skoru 12-10’a getirerek dokunulmazlığı kazandılar. Bu zafer, gönüllülerin moralini yükseltirken ünlüler takımını eleme stresiyle karşı karşıya bıraktı.İkinci eleme adayı: BatuhanKonseyde gerçekleşen oylama sonucunda, ünlüler takımından Batuhan ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Bu durum, takım içinde dengeleri nasıl değiştirecek sorusunu gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sakir-pasa-ailesinden-buyuk-surpriz-12-ocakta-neler-olacak-1092403008.html
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Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu: Takımlar birbirine girdi
Survivor All Star 2025'te heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşanırken, takımlar arasında tansiyon yükseldi. Dilşah'ın Doğuş'a sorduğu kritik sorular ve Merve'nin duygusal anları bölüme damga vurdu. Dokunulmazlık gönüllülerin oldu, Batuhan ise ikinci eleme adayı seçildi.
Survivor All Star 2025’in son bölümünde, Dilşah’ın Doğuş’a sorduğu sorular dikkat çekti. Dilşah, yalnız yakaladığı Doğuş’a “Kaan’la aranızda bir problem mi var?” diyerek süregelen bir durum hakkında açıklık getirdi.
Doğuş, soruya, “Aramızda bir sorun yok. Strateji çalışmaları için daha farklı gruplaştık ama bu Kaan’la ilişkimizin bozulduğu anlamına gelmiyor,” yanıtını verdi. Dilşah’ın gözlemleri ve Doğuş’un açıklamaları yarışmacılar arasındaki ilişkilerin ne kadar dinamik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Merve’nin duygusal anları
Dokunulmazlık oyununda yaşadığı mağlubiyet, Merve’yi gözyaşlarına boğdu. Parkura sinirle tekme atan Merve, “Kendimi göstermek istiyorum ama yapamıyorum,” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.
Takım arkadaşları, Merve’ye moral vermeye çalışarak onu destekledi. Bu anlar, yarışmanın psikolojik yükünü gözler önüne serdi.
Takımlar arasında gerilim tırmandı
Dokunulmazlık oyunu sırasında takımlar arasında tansiyon yükseldi. Gönüllüler takımından Efe’nin oyunu seyrettiği alana ilişkin itirazlar, tartışmayı ateşledi. Yusuf’un, "Bir şey söyleme" sözleri sonrası Efe ve Yusuf arasında temaslı bir gerginlik yaşandı.
Adem’in de tartışmaya dahil olmasıyla ortam daha da gerildi. Ancak iki taraf arasında yapılan açıklamalarla konu tatlıya bağlandı.
Dokunulmazlık oyunu: Gönüllülerin zaferi
Dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı geriye düşmesine rağmen inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Skoru 12-10’a getirerek dokunulmazlığı kazandılar. Bu zafer, gönüllülerin moralini yükseltirken ünlüler takımını eleme stresiyle karşı karşıya bıraktı.
İkinci eleme adayı: Batuhan
Konseyde gerçekleşen oylama sonucunda, ünlüler takımından Batuhan ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Bu durum, takım içinde dengeleri nasıl değiştirecek sorusunu gündeme getirdi.