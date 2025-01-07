https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/faizler-dustu-bir-yil-geri-odemesiz-60-ay-vadeli-500-bin-lira-kredi-firsati-1092426424.html

Faizler düştü: Bir yıl geri ödemesiz 60 ay vadeli 500 bin lira kredi fırsatı

Faizler düştü: Bir yıl geri ödemesiz 60 ay vadeli 500 bin lira kredi fırsatı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle esnaf ve sanatkarlar için uygun koşullarda kredi fırsatları artıyor. Özellikle kamu bankaları esnaf ve... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T14:03+0300

2025-01-07T14:03+0300

2025-01-07T14:03+0300

ekonomi

esnaf

kredi

merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47.5’e indirdi. Faiz oranlarındaki bu düşüş, kredi piyasasında da olumlu bir hareketlenmeye yol açtı. Özellikle kamu bankaları tarafından esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyaları hızlandı. Hürriyet'in haberine göre, bazı kredi paketleri kapsamında, 1 yıla kadar geri ödemesiz, 60 ay vadeli ve vade süresi uzadıkça faiz oranı düşen krediler sağlanıyor.Esnaf ve sanatkarlar için krediÖrneğin bir esnaf kredisinde 24-36 ay vadede faiz oranı yüzde 3.7537-48 ay vadede faiz oranı: Yüzde 3.2549-60 ay vadede faiz oranı: Yüzde 2.99Esnaf ve sanatkarlara sıfır faizle başlayan ve çeşitli vadelerde ödeme kolaylığı sunan kredi seçenekleri de sunulmaya devam ediyor. İşletme sermayesi ihtiyaçları için 750 bin TL’ye kadar, iş yeri ve taşıt alımları için ise 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi kullandırılıyor.Yüksek faiz ortamında esnaf ve sanatkarlar, kamu bankalarının sağladığı kredilerle finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu krediler, makine, teçhizat, araç-gereç gibi yatırımlar için kullanılabiliyor. Uzun vadeli geri ödeme planları sayesinde, enflasyon etkisiyle ilerleyen yıllarda taksitlerin görece hafiflemesi de esnafa ek avantaj sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakita-bir-zam-daha-geliyor-tabelalar-yine-degisecek-iste-guncel-benzin-ve-motorin-fiyati-1092421771.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esnaf, kredi, merkez bankası