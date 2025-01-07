https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/metrobuste-silahla-havaya-ates-acti-gozaltina-alindi-1092438971.html

Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı

Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir adam silahla havaya ateş açtı. İncirli durağında gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu açıklandı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

metrobüs

ateş açma

silah

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Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu havaya iki el ateş etti.Metrobüsteki yolcuların panik yaşadığı olay sonrası İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu açıklandı.Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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metrobüs, ateş açma, silah