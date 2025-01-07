https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/metrobuste-silahla-havaya-ates-acti-gozaltina-alindi-1092438971.html
Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı
Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir adam silahla havaya ateş açtı. İncirli durağında gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu açıklandı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:11+0300
2025-01-07T23:11+0300
2025-01-07T23:12+0300
türkiye
metrobüs
ateş açma
silah
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Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu havaya iki el ateş etti.Metrobüsteki yolcuların panik yaşadığı olay sonrası İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu açıklandı.Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/hurda-araclarda-otv-indirimi-gelecek-mi-meclise-sunulan-teklifte-son-durum-ne-1092438290.html
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metrobüs, ateş açma, silah
metrobüs, ateş açma, silah
Metrobüste silahla havaya ateş açan yolcu gözaltına alındı
23:11 07.01.2025 (güncellendi: 23:12 07.01.2025)
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste bir adam silahla havaya ateş açtı. İncirli durağında gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu açıklandı.
Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu havaya iki el ateş etti.
Metrobüsteki yolcuların panik yaşadığı olay sonrası İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu açıklandı.
Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.