https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putinden-noel-ayini-icin-mesaj-iceren-secim-zafer-parkindaki-kiliseye-gitti-1092417130.html

Putin'den Noel ayini için mesaj içeren seçim: Zafer Parkı'ndaki kiliseye gitti

Putin'den Noel ayini için mesaj içeren seçim: Zafer Parkı'ndaki kiliseye gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Donbass'ta Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için mücadelesine devam ederken Rus lider Putin, bu sene Noel'i 2. Dünya Savaşı'nda... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T10:36+0300

2025-01-07T10:36+0300

2025-01-07T10:36+0300

dünya

rus ortodoks kilisesi patriği kirill

patrik kirill

zafer parkı

rusya silahlı kuvvetleri

kurtarıcı isa katedrali

moskova

vladimir putin

noel

noel bayramı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece kutlanan Rus Ortodoks Noel'i için Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazilere karşı kazanılan zaferin en önemli sembollerinin yer aldığı Moskova'daki Poklonnaya Tepesi'ne gitti.Poklonnaya Tepesi'nde bulunan Zafer Parkı'ndaki Georgiy Pobedonosets (Muzaffer Georgiy) Kilisesi'nde Noel ayinine katılan Putin'e özel askeri harekatta görev yapan askerler, gönüllüler ve onların aileleri eşlik etti.Rusya Devlet Başkanı, daha sonra Kurtarıcı İsa Katedrali'ne giderek oradaki ayine katıldı.Putin, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'i ve tüm Rusları Noel Bayramı vesilesiyle kutladı.Rus liderin talebi üzerine Patrik Kirill, özel askeri harekat bölgesinde önemli görevler icra eden Rus komutanlara verilmek üzere özel haçlı kolyeleri kutsadı.Georgiy Pobedonosets Kilisesi neden önemli?Moskova'daki Poklonnaya Tepesi, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için inşa edilen önemli tarihi yapıların bulunduğu merkez konumundadır.2. Dünya Savaşı'ndaki zafere atfen inşa edilen Zafer Parkı'nda bulunan Georgiy Pobedonosets Kilisesi, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 50. yıldönümünde, 6 Mayıs 1995’te açıldı ve parkın Büyük Zafer'i simgeleyen önemli bir yapısı haline geldi.Parkta inşa edilen Zafer Müzesi de, savaşla ilgili birçok özel koleksiyonu tarih severlerle buluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putin-rusya-halkinin-noel-bayramini-kutladi-1092406218.html

zafer parkı

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