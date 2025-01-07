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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kredi çekenler dikkat: Fazladan ödenen paranız bankada kalmasın, geri ödemeyi e-Devlet'ten almak mümkün
Kredi çekenler dikkat: Fazladan ödenen paranız bankada kalmasın, geri ödemeyi e-Devlet'ten almak mümkün
Sputnik Türkiye
Bankalardan kredi çekerken hayat sigortası yaptırma zorunluluğu olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:39+0300
2025-01-07T07:39+0300
ekonomi
ahmet kurtuluş
kredi
kredi kartı
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
banka
banka hesabı
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Bankalardan ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken, çoğu banka hayat sigortası yaptırılmasını talep ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak bankalar, alacaklarını güvence altına almak adına hayat sigortasını fiilen zorunlu hale getiriyor.Sigorta yaptırmayı reddeden müşterilere kredi kullandırmayan bankalar, bu yolla olası vefat durumlarında borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlamayı amaçlıyor. Sigorta yaptırılmadığı takdirde, borç mirasçılara geçiyor.Sigorta dayatmasının sebebi nedir?Bankaların hayat sigortasını zorunlu tutmasının temel nedeni, kredinin geri ödemelerini güvence altına almaktır. Kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda:Reddi Miras Nedir?Mirasçılar, vefat eden kişinin borçlarını kabul etmek istemezse reddi miras yoluna gidebilir. Ancak bu durumda, hem borçlardan hem de miras kalan mal varlığından vazgeçmek gerekir. "Sadece borçları reddedip mal varlığını kabul etme" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.Sigortasız kredilerde faiz oranları daha yüksek mi?Hayat sigortası yaptırmayan kişiler için bankalar genellikle daha yüksek faiz oranları veya ek masraflar talep edebiliyor. Bu durum, sigorta yaptırmayan müşteriler için krediyi daha maliyetli hale getirebiliyor. Bankalar, her iki durumda da müşterilerine farklı seçenekler sunuyor ve hangi yöntemin seçileceği müşterinin tercihine bırakılıyor.Fazladan ödenen sigorta parası geri alınabilir mi?Kredi kullanımı sırasında yapılan hayat sigortası primleri, belirli durumlarda geri alınabiliyor. Ahmet Kurtuluş, bu durumu şöyle açıklıyor:Ancak bu geri ödeme için vatandaşların mutlaka bankaya veya sigorta şirketine müracaat etmesi gerekiyor. Aksi halde fazla ödenen tutarlar otomatik olarak iade edilmiyor.Sigorta bedeli nasıl geri alınır?Fazladan ödenen sigorta bedelini geri almak artık oldukça kolay. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularla:Kurtuluş, bu süreçte sigorta şirketlerinin genellikle zorluk çıkarmadığını ve başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandığını ifade ediyor. Ödenen sigorta bedeli üzerinden aylar ya da yıllar geçmiş olsa bile, geriye dönük ödeme almak mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
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kredi hayat sigortası zorunlu mu, bankalardan sigortasız kredi alınır mı, hayat sigortası primleri nasıl geri alınır, sigorta bedeli geri ödeme şartları, e-devlet sigorta geri ödeme başvurusu, kredi çekerken sigorta yaptırmak gerekli mi, sigorta iptali nasıl yapılır, reddi miras nedir ve nasıl yapılır, sigortasız kredi faiz oranları, bankalar sigorta dayatması, kredi sigorta parası iade edilebilir mi, hayat sigortası olmadan kredi alınır mı, erken ödeme ile sigorta primi iadesi, e-devlet üzerinden sigorta iptali, sigorta yaptırmadan kredi çekme yolları
kredi hayat sigortası zorunlu mu, bankalardan sigortasız kredi alınır mı, hayat sigortası primleri nasıl geri alınır, sigorta bedeli geri ödeme şartları, e-devlet sigorta geri ödeme başvurusu, kredi çekerken sigorta yaptırmak gerekli mi, sigorta iptali nasıl yapılır, reddi miras nedir ve nasıl yapılır, sigortasız kredi faiz oranları, bankalar sigorta dayatması, kredi sigorta parası iade edilebilir mi, hayat sigortası olmadan kredi alınır mı, erken ödeme ile sigorta primi iadesi, e-devlet üzerinden sigorta iptali, sigorta yaptırmadan kredi çekme yolları

Kredi çekenler dikkat: Fazladan ödenen paranız bankada kalmasın, geri ödemeyi e-Devlet'ten almak mümkün

07:39 07.01.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf
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Bankalardan kredi çekerken hayat sigortası yaptırma zorunluluğu olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen bankaların uyguladığı sigorta dayatması dikkat çekiyor. Ödenen sigorta bedelleri ise belirli durumlarda geri alınabiliyor. İşte tüm detaylar ve yöntemler...
Bankalardan ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken, çoğu banka hayat sigortası yaptırılmasını talep ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak bankalar, alacaklarını güvence altına almak adına hayat sigortasını fiilen zorunlu hale getiriyor.
Sigorta yaptırmayı reddeden müşterilere kredi kullandırmayan bankalar, bu yolla olası vefat durumlarında borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlamayı amaçlıyor. Sigorta yaptırılmadığı takdirde, borç mirasçılara geçiyor.

Sigorta dayatmasının sebebi nedir?

Bankaların hayat sigortasını zorunlu tutmasının temel nedeni, kredinin geri ödemelerini güvence altına almaktır. Kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda:
Hayat sigortası varsa, kalan borç sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Hayat sigortası yoksa, borç reddi miras yapmayan mirasçılardan tahsil edilir.
Reddi Miras Nedir?
Mirasçılar, vefat eden kişinin borçlarını kabul etmek istemezse reddi miras yoluna gidebilir. Ancak bu durumda, hem borçlardan hem de miras kalan mal varlığından vazgeçmek gerekir. "Sadece borçları reddedip mal varlığını kabul etme" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

Sigortasız kredilerde faiz oranları daha yüksek mi?

Hayat sigortası yaptırmayan kişiler için bankalar genellikle daha yüksek faiz oranları veya ek masraflar talep edebiliyor. Bu durum, sigorta yaptırmayan müşteriler için krediyi daha maliyetli hale getirebiliyor. Bankalar, her iki durumda da müşterilerine farklı seçenekler sunuyor ve hangi yöntemin seçileceği müşterinin tercihine bırakılıyor.

Fazladan ödenen sigorta parası geri alınabilir mi?

Kredi kullanımı sırasında yapılan hayat sigortası primleri, belirli durumlarda geri alınabiliyor. Ahmet Kurtuluş, bu durumu şöyle açıklıyor:
Hayat sigortasının yanı sıra, kasko veya trafik sigortasında olduğu gibi, sigorta iptal edildiğinde kalan dönemlere ait primler geri ödeniyor.
Kredinin erken kapatılması durumunda, kullanılmayan aylar için ödenen sigorta primleri geri talep edilebilir.
Ancak bu geri ödeme için vatandaşların mutlaka bankaya veya sigorta şirketine müracaat etmesi gerekiyor. Aksi halde fazla ödenen tutarlar otomatik olarak iade edilmiyor.

Sigorta bedeli nasıl geri alınır?

Fazladan ödenen sigorta bedelini geri almak artık oldukça kolay. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularla:
1.
Fazla tahsil edilen sigorta primlerini sorgulayabilirsiniz.
2.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra, sigorta şirketi geri ödeme işlemini gerçekleştirecektir.
Kurtuluş, bu süreçte sigorta şirketlerinin genellikle zorluk çıkarmadığını ve başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandığını ifade ediyor. Ödenen sigorta bedeli üzerinden aylar ya da yıllar geçmiş olsa bile, geriye dönük ödeme almak mümkün.
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