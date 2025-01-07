https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kredi-cekenler-dikkat-fazladan-odenen-paraniz-bankada-kalmasin-geri-odemeyi-e-devletten-almak-1092410457.html

Kredi çekenler dikkat: Fazladan ödenen paranız bankada kalmasın, geri ödemeyi e-Devlet'ten almak mümkün

Kredi çekenler dikkat: Fazladan ödenen paranız bankada kalmasın, geri ödemeyi e-Devlet'ten almak mümkün

Sputnik Türkiye

Bankalardan kredi çekerken hayat sigortası yaptırma zorunluluğu olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T07:39+0300

2025-01-07T07:39+0300

2025-01-07T07:39+0300

ekonomi

ahmet kurtuluş

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Bankalardan ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken, çoğu banka hayat sigortası yaptırılmasını talep ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak bankalar, alacaklarını güvence altına almak adına hayat sigortasını fiilen zorunlu hale getiriyor.Sigorta yaptırmayı reddeden müşterilere kredi kullandırmayan bankalar, bu yolla olası vefat durumlarında borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlamayı amaçlıyor. Sigorta yaptırılmadığı takdirde, borç mirasçılara geçiyor.Sigorta dayatmasının sebebi nedir?Bankaların hayat sigortasını zorunlu tutmasının temel nedeni, kredinin geri ödemelerini güvence altına almaktır. Kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda:Reddi Miras Nedir?Mirasçılar, vefat eden kişinin borçlarını kabul etmek istemezse reddi miras yoluna gidebilir. Ancak bu durumda, hem borçlardan hem de miras kalan mal varlığından vazgeçmek gerekir. "Sadece borçları reddedip mal varlığını kabul etme" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.Sigortasız kredilerde faiz oranları daha yüksek mi?Hayat sigortası yaptırmayan kişiler için bankalar genellikle daha yüksek faiz oranları veya ek masraflar talep edebiliyor. Bu durum, sigorta yaptırmayan müşteriler için krediyi daha maliyetli hale getirebiliyor. Bankalar, her iki durumda da müşterilerine farklı seçenekler sunuyor ve hangi yöntemin seçileceği müşterinin tercihine bırakılıyor.Fazladan ödenen sigorta parası geri alınabilir mi?Kredi kullanımı sırasında yapılan hayat sigortası primleri, belirli durumlarda geri alınabiliyor. Ahmet Kurtuluş, bu durumu şöyle açıklıyor:Ancak bu geri ödeme için vatandaşların mutlaka bankaya veya sigorta şirketine müracaat etmesi gerekiyor. Aksi halde fazla ödenen tutarlar otomatik olarak iade edilmiyor.Sigorta bedeli nasıl geri alınır?Fazladan ödenen sigorta bedelini geri almak artık oldukça kolay. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularla:Kurtuluş, bu süreçte sigorta şirketlerinin genellikle zorluk çıkarmadığını ve başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandığını ifade ediyor. Ödenen sigorta bedeli üzerinden aylar ya da yıllar geçmiş olsa bile, geriye dönük ödeme almak mümkün.

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