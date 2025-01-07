https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putin-rusya-halkinin-noel-bayramini-kutladi-1092406218.html
Putin, Rusya halkının Noel bayramını kutladı
Putin, Rusya halkının Noel bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Ortodoks Noel bayramında vatandaşların Noel’ini kutladı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:51+0300
2025-01-07T00:51+0300
2025-01-07T00:51+0300
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kutlama
rus ortodoks kilisesi
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Kremlin’den paylaşılan telgraf metnine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ortodoks Hıristiyanların ve etkinliklere katılan Rus vatandaşlarının Noel bayramını kutladı.Telgrafta, "Ortodoks Hıristiyanlara, Noel’i kutlayan tüm Rusya vatandaşlarına. Sizi Mesih’in Doğuşu vesilesiyle tebrik ediyorum. Bu aydınlık ve uzun zamandır beklenen bayram, dünya çapında milyonlarca insan için büyük değer taşıyor. İnananlara neşe ve umut veriyor, güzel düşünce, amel ve eylemler için ilham veriyor. Noel günlerinde, nesilden nesle aktarılan babalık, aile geleneklerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu açıkça, tüm kalbimizle hissediyoruz" ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca dini kuruluşların aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençlerin eğitimine katkısına dikkat çekerek, Rus Ortodoks Kilisesi'nin halkın birliği ve tarihi hafızanın korunmasındaki yaratıcı rolüne vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/putin-rusya-halkinin-yeni-yilini-kutladi-bir-arada-oldugumuzda-her-seyi-basaririz-1092216401.html
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rusya, noel, noel bayramı, vladimir putin, kutlama, rus ortodoks kilisesi
rusya, noel, noel bayramı, vladimir putin, kutlama, rus ortodoks kilisesi
Putin, Rusya halkının Noel bayramını kutladı
Rusya lideri Putin, Ortodoks Noel bayramında vatandaşların Noel’ini kutladı.
Kremlin’den paylaşılan telgraf metnine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ortodoks Hıristiyanların ve etkinliklere katılan Rus vatandaşlarının Noel bayramını kutladı.
Telgrafta, "Ortodoks Hıristiyanlara, Noel’i kutlayan tüm Rusya vatandaşlarına. Sizi Mesih’in Doğuşu vesilesiyle tebrik ediyorum. Bu aydınlık ve uzun zamandır beklenen bayram, dünya çapında milyonlarca insan için büyük değer taşıyor. İnananlara neşe ve umut veriyor, güzel düşünce, amel ve eylemler için ilham veriyor. Noel günlerinde, nesilden nesle aktarılan babalık, aile geleneklerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu açıkça, tüm kalbimizle hissediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca dini kuruluşların aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençlerin eğitimine katkısına dikkat çekerek, Rus Ortodoks Kilisesi'nin halkın birliği ve tarihi hafızanın korunmasındaki yaratıcı rolüne vurgu yaptı.