https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/oyuncu-atakan-yilmaz-yasadisi-bahse-tesvikten-gozaltina-alindi-1092431689.html

Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvikten' gözaltına alındı

Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvikten' gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T16:48+0300

2025-01-07T16:48+0300

2025-01-07T16:48+0300

türkiye

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

yasadışı bahis

oyuncu

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Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yasa dışı bahsi özendirdikleri ve reklam yaptırdıkları iddiasıyla yargılamaları devam ederken soruşturma gittikçe derinleşiyor.Sabah'ın haberine göre savcılık, sosyal medya hesabından bahis reklamı yapan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.

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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, oyuncu