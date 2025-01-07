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Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvikten' gözaltına alındı
Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvikten' gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
yasadışı bahis
oyuncu
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Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yasa dışı bahsi özendirdikleri ve reklam yaptırdıkları iddiasıyla yargılamaları devam ederken soruşturma gittikçe derinleşiyor.Sabah'ın haberine göre savcılık, sosyal medya hesabından bahis reklamı yapan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.
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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, oyuncu
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis, oyuncu

Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvikten' gözaltına alındı

16:48 07.01.2025
© FotoğrafAtakan Yılmaz
Atakan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf
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Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.
Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yasa dışı bahsi özendirdikleri ve reklam yaptırdıkları iddiasıyla yargılamaları devam ederken soruşturma gittikçe derinleşiyor.
Sabah'ın haberine göre savcılık, sosyal medya hesabından bahis reklamı yapan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.
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