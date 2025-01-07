https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/nbade-sacramento-kingsden-ust-uste-5inci-galibiyet-1092418795.html
NBA’de Sacramento Kings'den üst üste 5'inci galibiyet
NBA’de Sacramento Kings'den üst üste 5'inci galibiyet
Sputnik Türkiye
Sacramento Kings, Miami Heat’i uzatmada 123-118 mağlup etti. DeMar DeRozan 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Phoenix Suns da 76ers’ı yenerek Bradley Beal... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T11:29+0300
2025-01-07T11:29+0300
2025-01-07T11:29+0300
spor
nba
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat’i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Uzatmaya giden karşılaşmada Kings’in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan, 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Heat’te ise Tyler Herro’nun 26 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.Adem Bona’dan 4 sayılık katkıPhoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 109-99 mağlup etti. Suns’ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayı atarak takımlarını galibiyete taşıdı. 76ers’ta Tyrese Maxey’in 31 sayılık etkili oyunu mağlubiyeti önleyemezken, milli oyuncu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla mücadeleyi tamamladı.Edwards’tan 37 sayıMinnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Clippers’ı 108-106 mağlup etti. Anthony Edwards, 37 sayı ile maçın yıldızı olurken, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Clippers’ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı üretti.Gecenin sonuçlarıDetroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113New York Knicks-Orlando Magic: 94-103Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)
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nba
NBA’de Sacramento Kings'den üst üste 5'inci galibiyet
Sacramento Kings, Miami Heat’i uzatmada 123-118 mağlup etti. DeMar DeRozan 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Phoenix Suns da 76ers’ı yenerek Bradley Beal ve Kevin Durant’in etkili performansıyla galip geldi.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat’i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Uzatmaya giden karşılaşmada Kings’in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan, 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Heat’te ise Tyler Herro’nun 26 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Adem Bona’dan 4 sayılık katkı
Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 109-99 mağlup etti. Suns’ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayı atarak takımlarını galibiyete taşıdı. 76ers’ta Tyrese Maxey’in 31 sayılık etkili oyunu mağlubiyeti önleyemezken, milli oyuncu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla mücadeleyi tamamladı.
Minnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Clippers’ı 108-106 mağlup etti. Anthony Edwards, 37 sayı ile maçın yıldızı olurken, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Clippers’ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı üretti.
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113
New York Knicks-Orlando Magic: 94-103
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106
Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)