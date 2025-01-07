https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/nbade-sacramento-kingsden-ust-uste-5inci-galibiyet-1092418795.html

NBA’de Sacramento Kings'den üst üste 5'inci galibiyet

NBA’de Sacramento Kings'den üst üste 5'inci galibiyet

Sputnik Türkiye

Sacramento Kings, Miami Heat’i uzatmada 123-118 mağlup etti. DeMar DeRozan 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Phoenix Suns da 76ers’ı yenerek Bradley Beal... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T11:29+0300

2025-01-07T11:29+0300

2025-01-07T11:29+0300

spor

nba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092419378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6ce894e19606edf5489ea6690961022.jpg

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat’i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Uzatmaya giden karşılaşmada Kings’in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan, 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Heat’te ise Tyler Herro’nun 26 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.Adem Bona’dan 4 sayılık katkıPhoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 109-99 mağlup etti. Suns’ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayı atarak takımlarını galibiyete taşıdı. 76ers’ta Tyrese Maxey’in 31 sayılık etkili oyunu mağlubiyeti önleyemezken, milli oyuncu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla mücadeleyi tamamladı.Edwards’tan 37 sayıMinnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Clippers’ı 108-106 mağlup etti. Anthony Edwards, 37 sayı ile maçın yıldızı olurken, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Clippers’ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı üretti.Gecenin sonuçlarıDetroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113New York Knicks-Orlando Magic: 94-103Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ispanya-super-kupasi-yari-final-maclari-basliyor-1092417440.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nba