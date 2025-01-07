https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ispanya-super-kupasi-yari-final-maclari-basliyor-1092417440.html

İspanya Süper Kupası yarı final maçları başlıyor

İspanya Süper Kupası yarı final maçları başlıyor

Sputnik Türkiye

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Athletic Bilbao ile; Real Madrid ise Mallorca ile karşılaşacak. Final, 12 Ocak Pazar günü Cidde’de oynanacak. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T10:40+0300

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spor

mallorca

cidde

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İspanya Süper Kupası’nda yarı final mücadeleleri başlıyor. Yarın oynanacak ilk karşılaşmada Barcelona, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı’nda gerçekleşecek.Turnuvanın diğer yarı final eşleşmesi ise 9 Ocak Perşembe günü oynanacak. Bu maçta Real Madrid, Mallorca ile finale çıkma mücadelesi verecek.Organizasyonun finali, 12 Ocak Pazar günü yine Cidde’de oynanarak İspanya Süper Kupası şampiyonu belli olacak.

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mallorca, cidde, athletic bilbao, real madrid, barcelona, futbol, spor