https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/milan-8inci-kez-kupayi-muzesine-goturdu-hakan-calhanoglundan-kotu-haber-geldi-1092405447.html

Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi

Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi

Sputnik Türkiye

İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan oldu. Finalde Inter ile karşı karşıya gelen Milan maçı 3-2 skorla kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T00:42+0300

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spor

hakan çalhanoğlu

suudi arabistan

milan

inter

mehdi taremi

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İtalya Süper Kupası'nın sahibi finalde Inter'i 3-2 yenen Milan oldu. Sekizinci kez kupayı kazanan Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle Milan 80. dakikada Christian Pulisic ile 2-2 beraberliği yakaladı.Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3'de Tammy Abraham attı.Inter forması giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıktı.Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa final karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.

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