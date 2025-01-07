https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/milan-8inci-kez-kupayi-muzesine-goturdu-hakan-calhanoglundan-kotu-haber-geldi-1092405447.html
Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
Sputnik Türkiye
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan oldu. Finalde Inter ile karşı karşıya gelen Milan maçı 3-2 skorla kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:42+0300
2025-01-07T00:42+0300
2025-01-07T00:43+0300
spor
hakan çalhanoğlu
suudi arabistan
milan
inter
mehdi taremi
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İtalya Süper Kupası'nın sahibi finalde Inter'i 3-2 yenen Milan oldu. Sekizinci kez kupayı kazanan Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle Milan 80. dakikada Christian Pulisic ile 2-2 beraberliği yakaladı.Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3'de Tammy Abraham attı.Inter forması giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıktı.Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa final karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/fenerbahceden-ziraat-turkiye-kupasi-karari-ali-koc-aciklama-yapacak-1092405149.html
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Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
00:42 07.01.2025 (güncellendi: 00:43 07.01.2025)
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan oldu. Finalde Inter ile karşı karşıya gelen Milan maçı 3-2 skorla kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 35'inci dakikada sakatlanarak maçtan ayrıldı.
İtalya Süper Kupası'nın sahibi finalde Inter'i 3-2 yenen Milan oldu. Sekizinci kez kupayı kazanan Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle Milan 80. dakikada Christian Pulisic ile 2-2 beraberliği yakaladı.
Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3'de Tammy Abraham attı.
Inter forması giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıktı.
Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa final karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.