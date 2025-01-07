Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/milan-8inci-kez-kupayi-muzesine-goturdu-hakan-calhanoglundan-kotu-haber-geldi-1092405447.html
Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
Sputnik Türkiye
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan oldu. Finalde Inter ile karşı karşıya gelen Milan maçı 3-2 skorla kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:42+0300
2025-01-07T00:43+0300
spor
hakan çalhanoğlu
suudi arabistan
milan
inter
mehdi taremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092405811_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4630713905edc066cb854f7820d08709.jpg
İtalya Süper Kupası'nın sahibi finalde Inter'i 3-2 yenen Milan oldu. Sekizinci kez kupayı kazanan Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle Milan 80. dakikada Christian Pulisic ile 2-2 beraberliği yakaladı.Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3'de Tammy Abraham attı.Inter forması giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıktı.Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa final karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/fenerbahceden-ziraat-turkiye-kupasi-karari-ali-koc-aciklama-yapacak-1092405149.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092405811_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_fd0c9b7e0ac0527ec2e9d16bdd8cd296.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
inter - milan, inter, milan, hakan çalhanoğlu, trt 1 canlı, inter milan maçı, italya süper kupası, ac milan, trt 1 canlı izle, trt 1 canli, italya süper kupa, inter milan hangi kanalda, inter maçı, trt, trt 1 canli yayin akişi, milan inter maçı hangi kanalda, inter - milan maçı hangi kanalda, inter maçı hangi kanalda,
inter - milan, inter, milan, hakan çalhanoğlu, trt 1 canlı, inter milan maçı, italya süper kupası, ac milan, trt 1 canlı izle, trt 1 canli, italya süper kupa, inter milan hangi kanalda, inter maçı, trt, trt 1 canli yayin akişi, milan inter maçı hangi kanalda, inter - milan maçı hangi kanalda, inter maçı hangi kanalda,

Milan 8'inci kez kupayı müzesine götürdü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi

00:42 07.01.2025 (güncellendi: 00:43 07.01.2025)
© AA / Ismael Adnan Yaqoobİtalya Süper Kupası final maçında, Inter ile AC Milan takımları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaştı
İtalya Süper Kupası final maçında, Inter ile AC Milan takımları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Abone ol
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Milan oldu. Finalde Inter ile karşı karşıya gelen Milan maçı 3-2 skorla kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 35'inci dakikada sakatlanarak maçtan ayrıldı.
İtalya Süper Kupası'nın sahibi finalde Inter'i 3-2 yenen Milan oldu. Sekizinci kez kupayı kazanan Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle Milan 80. dakikada Christian Pulisic ile 2-2 beraberliği yakaladı.
Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3'de Tammy Abraham attı.
Inter forması giyen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle 35'inci dakikada oyundan çıktı.
Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa final karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
SPOR
Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak
00:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала