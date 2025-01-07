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Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak
Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'na katılım kararı, transfer planlamaları ve Ülker Stadı'ndaki son... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:19+0300
2025-01-07T00:19+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına dair kararının yanı sıra transfer planlamaları ve Ülker Stadı'nda son zamanlarda yaşananlara ilişkin 8 Ocak Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolundaki sorunların devam ettiği ifade edilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir" denildi.TFF'nin kronikleşen sorunlarla ilgili atacağı adımların takipçisi olacaklarına vurgu yapılan açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html
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Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak

00:19 07.01.2025
© AA / Erhan ElaldıKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Erhan Elaldı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'na katılım kararı, transfer planlamaları ve Ülker Stadı'ndaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına dair kararının yanı sıra transfer planlamaları ve Ülker Stadı'nda son zamanlarda yaşananlara ilişkin 8 Ocak Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolundaki sorunların devam ettiği ifade edilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir" denildi.
TFF'nin kronikleşen sorunlarla ilgili atacağı adımların takipçisi olacaklarına vurgu yapılan açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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