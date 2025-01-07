https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/fenerbahceden-ziraat-turkiye-kupasi-karari-ali-koc-aciklama-yapacak-1092405149.html

Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak

Fenerbahçe'den Ziraat Türkiye Kupası kararı: Ali Koç açıklama yapacak

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'na katılım kararı, transfer planlamaları ve Ülker Stadı'ndaki son... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

ali koç

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziraat türkiye kupası

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına dair kararının yanı sıra transfer planlamaları ve Ülker Stadı'nda son zamanlarda yaşananlara ilişkin 8 Ocak Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolundaki sorunların devam ettiği ifade edilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir" denildi.TFF'nin kronikleşen sorunlarla ilgili atacağı adımların takipçisi olacaklarına vurgu yapılan açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fenerbahcede-acil-durum-toplantisi-ziraat-turkiye-kupasi-karari-verilecek-1092398026.html

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