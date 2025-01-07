https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/mersinde-zehirlenen-iki-cocuk-hayatini-kaybetti-dort-cocugun-durumu-ise-agir--1092434311.html
Mersin'de zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti: Dört çocuğun durumu ise ağır
Mersin'de zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti: Dört çocuğun durumu ise ağır
Sputnik Türkiye
Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan iki kardeş yaşamını yitirdi, dört kardeşin durumu ise ağır. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T18:12+0300
2025-01-07T18:12+0300
2025-01-07T18:12+0300
türkiye
mersin
afad
zehirlenme
toplu zehirlenme
fare zehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092434155_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_54b41d6027137b696e8b910effb66f7a.jpg
Mersin Tarsus'ta yaşayan yabancı uyruklu bir aile mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada aile fertleri tedavi altına alınırken iki ve dört yaşlarındaki iki kardeş kurtarılamadı. Diğer dört çocuğun durumlarının da ağır olduğu belirtilirken, ailenin evde fare olduğu için evin farklı yerlerine fare zehri koydukları ortaya çıktı. Mersin'de yabancı uyruklu sekiz kişilik bir aile zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı. İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.Memun Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.Fare zehiri şüphesi Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/altay-toprak-bebegin-zehirlenme-sonucu-olumune-ozel-izne-tabi-ilac-yol-acti--1092314427.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092434155_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4778f0b2d71fe21e5be92933c9b0af0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, afad, zehirlenme, toplu zehirlenme, fare zehri
mersin, afad, zehirlenme, toplu zehirlenme, fare zehri
Mersin'de zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti: Dört çocuğun durumu ise ağır
Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan iki kardeş yaşamını yitirdi, dört kardeşin durumu ise ağır.
Mersin Tarsus'ta yaşayan yabancı uyruklu bir aile mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada aile fertleri tedavi altına alınırken iki ve dört yaşlarındaki iki kardeş kurtarılamadı. Diğer dört çocuğun durumlarının da ağır olduğu belirtilirken, ailenin evde fare olduğu için evin farklı yerlerine fare zehri koydukları ortaya çıktı.
Mersin'de yabancı uyruklu sekiz kişilik bir aile zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı. İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki hastanelere sevk edildi.
Memun Elyusuf ve Hazal Duho hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.
Çocuklardan Ömer Elyusuf, hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 4 çocuğun tedavileri devam ediyor.
Bu arada, aile ile yapılan görüşmede, evde fare olduğu ve bu nedenle evin farklı noktalarına fare zehri koydukları öğrenildi.
Öte yandan, AFAD ve sağlık ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek evde inceleme yaptı.