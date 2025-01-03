Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem davalarının 16 kaçak sanığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar geçinebilmek için çalışma gayreti gösteriyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'te yeni bir insan nesli başlıyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sağlıkta yapay zeka kullanımı konusunda atılacak adımlar
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
2025’te ekonomide bizi ne bekliyor?
15:00
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Elon Musk bu yapay zeka sistemiyle dakikalık olarak seçmen eğilimlerini ölçebiliyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
18:17
17 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/altay-toprak-bebegin-zehirlenme-sonucu-olumune-ozel-izne-tabi-ilac-yol-acti--1092314427.html
Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı
Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir yaşındaki bebeğin böcek ilaçlanması sonucu ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Binada kullanılan ilaçların kullanılması özel izne tabi ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:13+0300
2025-01-03T11:13+0300
türkiye
izmir cumhuriyet başsavcılığı
izmir
zehirlenme
altay toprak kınalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090481189_0:245:2771:1803_1920x0_80_0_0_84764798c59dc3338ce01bb338333319.jpg
İzmir'de bir apartmanda gerçekleştirilen haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Altay Toprak bebeğin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora, kullanılan ilaçların 'özel izne tabi ve ev tipi kullanıma' uygun olmadığının altı çizilirken, firma sahibi Ziraat Mühendisi B.Ö'nün kullandığı ilaçların "özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesine işaret edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 12 Kasım 2024'te İzmir'de bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, yüksek kimya mühendisi, ziraat mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik heyet tarafından hazırlanan 19 sayfalık bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.İnsan yaşam alanına uygun ilaç seçilmedi vurgusuBilirkişi raporunda, ilaçlamanın yapıldığı binada sistematik çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği, ilaçlama adımlarına uyulmadığının anlaşıldığı belirtildi.Yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilecek hususlar hakkında bina sakinlerine yeterli bilgi verilmediği aktarılan raporda, şunlara yer verildi:İlaçlama yapan firma sahibi 'ana etken'İlaçlamayı yapan firma sahibi ziraat mühendisi B.Ö'nün ifadesi de bilirkişi raporuna eklendi.Firma sahibi şüpheli B.Ö'nün, "kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesinin bulunduğuna değinilen raporda, şunlar kaydedildi:Raporda, şüphelilerden E.G'nin (44) ise ilaçlamada şüpheli B.Ö'nün yardımcılığını yaptığı, olayın yer ve oluş biçimi dikkate alındığında dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu belirtildi.Diğer bir şüpheli olan E.G'nin (46) de ilaçlamaya aracılık yapması nedeniyle olayın meydana gelmesinde sorumluluğunun bulunmadığına yer verilen raporda, ilaçlama yaptıran daire sakinleri S.G. ile M.E'nin ise olayın gerçekleşmesinde bir etkisinin olmadığına anlatıldı.1 yaşındaki Toprak bebek zehirlenmiştiİzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da, haşere ilaçlamasının ardından 2 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ilaclama-yapilan-apartmanda-olen-bir-yasindaki-altay-bebegin-babasinin-isyani-bu-kotu-dunyada-1090481349.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090481189_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_3ea78bbb3fb076022dbda9765704f012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir, zehirlenme, altay toprak kınalı
izmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir, zehirlenme, altay toprak kınalı

Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı

11:13 03.01.2025
© Berkan ÇetinİZMİR
İZMİR - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© Berkan Çetin
Abone ol
İzmir'de bir yaşındaki bebeğin böcek ilaçlanması sonucu ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Binada kullanılan ilaçların kullanılması özel izne tabi ve ev tipi kullanıma uygun olmadığı ortaya çıktı.
İzmir'de bir apartmanda gerçekleştirilen haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Altay Toprak bebeğin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora, kullanılan ilaçların 'özel izne tabi ve ev tipi kullanıma' uygun olmadığının altı çizilirken, firma sahibi Ziraat Mühendisi B.Ö'nün kullandığı ilaçların "özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesine işaret edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 12 Kasım 2024'te İzmir'de bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, yüksek kimya mühendisi, ziraat mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik heyet tarafından hazırlanan 19 sayfalık bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

İnsan yaşam alanına uygun ilaç seçilmedi vurgusu

Bilirkişi raporunda, ilaçlamanın yapıldığı binada sistematik çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği, ilaçlama adımlarına uyulmadığının anlaşıldığı belirtildi.
Yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilecek hususlar hakkında bina sakinlerine yeterli bilgi verilmediği aktarılan raporda, şunlara yer verildi:
"Binadaki insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve binadaki diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmamıştır. İlaçlanan dairenin olduğu binada bazı daire sakinleri yaşamlarını sürdürmüş, bazıları da apartmanda olması gereken gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya dönmüş ve sonuçta elim vaka meydana gelmiştir."

İlaçlama yapan firma sahibi 'ana etken'

İlaçlamayı yapan firma sahibi ziraat mühendisi B.Ö'nün ifadesi de bilirkişi raporuna eklendi.
Firma sahibi şüpheli B.Ö'nün, "kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesinin bulunduğuna değinilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Kendisinin 'İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirim yapılarak, karantina yapılması neticesinde bu uygulama gerçekleştirilir. Yazılı olarak herhangi bir kimseye bildirim yapmadık' şeklinde beyanı da vardır. Dolayısıyla insanların yaşam alanlarında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, öncesinde bina sakinlerine gerektiği şekilde bilgilendirme yapılmaması, ilaçlanan daire dışında diğerlerinde gereken izolasyon tedbirlerinin alınmaması ve apartman boşluğu ile diğer dairelerde gaz ölçümleri yaparak komşu daireler için gerekli önlemler alınmadığı dikkate alındığında, olayın meydana gelmesinde firma sahibinin ana etken olduğu değerlendirilmektedir."
Raporda, şüphelilerden E.G'nin (44) ise ilaçlamada şüpheli B.Ö'nün yardımcılığını yaptığı, olayın yer ve oluş biçimi dikkate alındığında dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu belirtildi.
Diğer bir şüpheli olan E.G'nin (46) de ilaçlamaya aracılık yapması nedeniyle olayın meydana gelmesinde sorumluluğunun bulunmadığına yer verilen raporda, ilaçlama yaptıran daire sakinleri S.G. ile M.E'nin ise olayın gerçekleşmesinde bir etkisinin olmadığına anlatıldı.

1 yaşındaki Toprak bebek zehirlenmişti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da, haşere ilaçlamasının ardından 2 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İZMİR - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'
16 Kasım 2024, 17:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала