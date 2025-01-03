https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/altay-toprak-bebegin-zehirlenme-sonucu-olumune-ozel-izne-tabi-ilac-yol-acti--1092314427.html

Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı

Altay Toprak bebeğin zehirlenme sonucu ölümüne 'özel izne' tabi ilaç yol açtı

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir yaşındaki bebeğin böcek ilaçlanması sonucu ölümüyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Binada kullanılan ilaçların kullanılması özel izne tabi ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:13+0300

2025-01-03T11:13+0300

2025-01-03T11:13+0300

türkiye

izmir cumhuriyet başsavcılığı

izmir

zehirlenme

altay toprak kınalı

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İzmir'de bir apartmanda gerçekleştirilen haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Altay Toprak bebeğin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora, kullanılan ilaçların 'özel izne tabi ve ev tipi kullanıma' uygun olmadığının altı çizilirken, firma sahibi Ziraat Mühendisi B.Ö'nün kullandığı ilaçların "özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesine işaret edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 12 Kasım 2024'te İzmir'de bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, yüksek kimya mühendisi, ziraat mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik heyet tarafından hazırlanan 19 sayfalık bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.İnsan yaşam alanına uygun ilaç seçilmedi vurgusuBilirkişi raporunda, ilaçlamanın yapıldığı binada sistematik çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği, ilaçlama adımlarına uyulmadığının anlaşıldığı belirtildi.Yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilecek hususlar hakkında bina sakinlerine yeterli bilgi verilmediği aktarılan raporda, şunlara yer verildi:İlaçlama yapan firma sahibi 'ana etken'İlaçlamayı yapan firma sahibi ziraat mühendisi B.Ö'nün ifadesi de bilirkişi raporuna eklendi.Firma sahibi şüpheli B.Ö'nün, "kullandığı ilaçların özel izne tabi olduğunu ve ev tipi kullanıma uygun olmadığını bildiği" yönündeki ifadesinin bulunduğuna değinilen raporda, şunlar kaydedildi:Raporda, şüphelilerden E.G'nin (44) ise ilaçlamada şüpheli B.Ö'nün yardımcılığını yaptığı, olayın yer ve oluş biçimi dikkate alındığında dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu belirtildi.Diğer bir şüpheli olan E.G'nin (46) de ilaçlamaya aracılık yapması nedeniyle olayın meydana gelmesinde sorumluluğunun bulunmadığına yer verilen raporda, ilaçlama yaptıran daire sakinleri S.G. ile M.E'nin ise olayın gerçekleşmesinde bir etkisinin olmadığına anlatıldı.1 yaşındaki Toprak bebek zehirlenmiştiİzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da, haşere ilaçlamasının ardından 2 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ilaclama-yapilan-apartmanda-olen-bir-yasindaki-altay-bebegin-babasinin-isyani-bu-kotu-dunyada-1090481349.html

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