https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/barcelona-125-yil-donumunde-maskotunu-kedi-olarak-degistirdi-1090992842.html

Barcelona 125. yıl dönümünde maskotunu kedi olarak değiştirdi

Barcelona 125. yıl dönümünde maskotunu kedi olarak değiştirdi

Sputnik Türkiye

Barcelona Futbol Kulübü 125. kuruluş yıldönümünü özel bir organizasyonla kutladı. Kulübün yıldönümüne özel yeni maskotu forma giyen İngilizcede kedi anlamına... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T00:23+0300

2024-11-30T00:23+0300

2024-11-30T00:23+0300

spor

barcelona

barcelona kulübü

barcelona futbol takımı

maskot

futbol

avrupa

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090992689_0:0:847:477_1920x0_80_0_0_6f6a3f52a83ec934512794757d62fac5.jpg

İspanya'nın köklü takımlarından Barcelona maskotunu forma giyen kedi olarak açıkladı.La Liga takımı Barcelona Futbol Kulübü 125. yılını özel bir gala ile kutladı. Futbol takımı yeni maskotunu yıldönümüne özel olarak kedi yaptı. Katalonya isminden gelen 'CAT' kısaltmasının İngilizcede kedi anlamına geldiği için maskotun kedi olduğu açıklandı.Galada salona çıkan maskot Lamine Yamal ve Gavi'yle fotoğraf çektirirken misafirlere ufak bir gösteri yaptığı açıklandı. Barcelona Teknik Direktörü Guardiola ise Manel isimli şarkıcının bestesini seslendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/barcelona-yildizi-lamine-yamalin-yeni-sozlesmesi-dunya-rekoru-kiracak-1090815204.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, maskot, futbol, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, kutlama, yıl dönümü