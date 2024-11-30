https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/barcelona-125-yil-donumunde-maskotunu-kedi-olarak-degistirdi-1090992842.html
Barcelona 125. yıl dönümünde maskotunu kedi olarak değiştirdi
Barcelona 125. yıl dönümünde maskotunu kedi olarak değiştirdi
Sputnik Türkiye
Barcelona Futbol Kulübü 125. kuruluş yıldönümünü özel bir organizasyonla kutladı. Kulübün yıldönümüne özel yeni maskotu forma giyen İngilizcede kedi anlamına... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T00:23+0300
2024-11-30T00:23+0300
2024-11-30T00:23+0300
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İspanya'nın köklü takımlarından Barcelona maskotunu forma giyen kedi olarak açıkladı.La Liga takımı Barcelona Futbol Kulübü 125. yılını özel bir gala ile kutladı. Futbol takımı yeni maskotunu yıldönümüne özel olarak kedi yaptı. Katalonya isminden gelen 'CAT' kısaltmasının İngilizcede kedi anlamına geldiği için maskotun kedi olduğu açıklandı.Galada salona çıkan maskot Lamine Yamal ve Gavi'yle fotoğraf çektirirken misafirlere ufak bir gösteri yaptığı açıklandı. Barcelona Teknik Direktörü Guardiola ise Manel isimli şarkıcının bestesini seslendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/barcelona-yildizi-lamine-yamalin-yeni-sozlesmesi-dunya-rekoru-kiracak-1090815204.html
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barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, maskot, futbol, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, kutlama, yıl dönümü
barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, maskot, futbol, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, kutlama, yıl dönümü
Barcelona 125. yıl dönümünde maskotunu kedi olarak değiştirdi
Barcelona Futbol Kulübü 125. kuruluş yıldönümünü özel bir organizasyonla kutladı. Kulübün yıldönümüne özel yeni maskotu forma giyen İngilizcede kedi anlamına gelen 'CAT' olarak açıklandı. Galaya katılan maskotun futbolcularla fotoğraf çektirdiği ifade edildi.
İspanya'nın köklü takımlarından Barcelona maskotunu forma giyen kedi olarak açıkladı.
La Liga takımı Barcelona Futbol Kulübü 125. yılını özel bir gala ile kutladı. Futbol takımı yeni maskotunu yıldönümüne özel olarak kedi yaptı. Katalonya isminden gelen 'CAT' kısaltmasının İngilizcede kedi anlamına geldiği için maskotun kedi olduğu açıklandı.
Galada salona çıkan maskot Lamine Yamal ve Gavi'yle fotoğraf çektirirken misafirlere ufak bir gösteri yaptığı açıklandı. Barcelona Teknik Direktörü Guardiola ise Manel isimli şarkıcının bestesini seslendirdi.