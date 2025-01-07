https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/lodos-istanbulu-esir-aldi-bostanci-kabatas-hatti-seferleri-iptal-mi-edildi-1092416672.html
Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?
Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri, ikinci bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:27+0300
2025-01-07T10:27+0300
2025-01-07T10:27+0300
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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı bir kez daha sekteye uğradı. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında planlanan vapur seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.Yetkililer, iptallerin güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir duyurunun ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.Alternatif ulaşım önerileriSeferlerin iptali nedeniyle bu hattı kullanan yolculara, kara ve raylı ulaşım alternatiflerini değerlendirmeleri önerildi. Metro, Marmaray ve otobüs hatları, bu bölgelerde ulaşım için alternatif seçenekler sunuyor.Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında yaşanabilecek diğer olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.Duyuru: Güncel bilgileri takip edinYetkililer, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmelerin Şehir Hatları ve diğer resmi kurumların internet sitelerinden duyurulacağını belirtti. Vatandaşlardan bu platformları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
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bostancı kabataş sefer iptali, deniz ulaşımı iptal edildi, bostancı moda vapur hattı kapandı, istanbul hava koşulları deniz ulaşımı, şehir hatları sefer durdurma, bostancı karaköy hattı iptal, kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak, istanbul fırtına uyarısı, vapur seferleri iptal edildi mi, deniz ulaşımı güncel haberler, meteoroloji hava durumu istanbul, şehir hatları iptal duyurusu, bostancı moda karaköy kabataş hattı, istanbul alternatif ulaşım, vapur seferleri son durum
Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaları öneriliyor. İşte detaylar...
İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı bir kez daha sekteye uğradı. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında planlanan vapur seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yetkililer, iptallerin güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir duyurunun ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.
Alternatif ulaşım önerileri
Seferlerin iptali nedeniyle bu hattı kullanan yolculara, kara ve raylı ulaşım alternatiflerini değerlendirmeleri önerildi. Metro, Marmaray ve otobüs hatları, bu bölgelerde ulaşım için alternatif seçenekler sunuyor.
Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında yaşanabilecek diğer olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.
Duyuru: Güncel bilgileri takip edin
Yetkililer, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmelerin Şehir Hatları ve diğer resmi kurumların internet sitelerinden duyurulacağını belirtti. Vatandaşlardan bu platformları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları istendi.