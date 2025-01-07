https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/lodos-istanbulu-esir-aldi-bostanci-kabatas-hatti-seferleri-iptal-mi-edildi-1092416672.html

Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?

Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri, ikinci bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T10:27+0300

2025-01-07T10:27+0300

2025-01-07T10:27+0300

bostancı

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lodos

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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı bir kez daha sekteye uğradı. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında planlanan vapur seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.Yetkililer, iptallerin güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir duyurunun ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.Alternatif ulaşım önerileriSeferlerin iptali nedeniyle bu hattı kullanan yolculara, kara ve raylı ulaşım alternatiflerini değerlendirmeleri önerildi. Metro, Marmaray ve otobüs hatları, bu bölgelerde ulaşım için alternatif seçenekler sunuyor.Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında yaşanabilecek diğer olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.Duyuru: Güncel bilgileri takip edinYetkililer, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmelerin Şehir Hatları ve diğer resmi kurumların internet sitelerinden duyurulacağını belirtti. Vatandaşlardan bu platformları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html

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