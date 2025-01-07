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Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?
Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri, ikinci bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:27+0300
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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı bir kez daha sekteye uğradı. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında planlanan vapur seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.Yetkililer, iptallerin güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir duyurunun ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.Alternatif ulaşım önerileriSeferlerin iptali nedeniyle bu hattı kullanan yolculara, kara ve raylı ulaşım alternatiflerini değerlendirmeleri önerildi. Metro, Marmaray ve otobüs hatları, bu bölgelerde ulaşım için alternatif seçenekler sunuyor.Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında yaşanabilecek diğer olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.Duyuru: Güncel bilgileri takip edinYetkililer, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmelerin Şehir Hatları ve diğer resmi kurumların internet sitelerinden duyurulacağını belirtti. Vatandaşlardan bu platformları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları istendi.
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bostancı kabataş sefer iptali, deniz ulaşımı iptal edildi, bostancı moda vapur hattı kapandı, istanbul hava koşulları deniz ulaşımı, şehir hatları sefer durdurma, bostancı karaköy hattı iptal, kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak, istanbul fırtına uyarısı, vapur seferleri iptal edildi mi, deniz ulaşımı güncel haberler, meteoroloji hava durumu istanbul, şehir hatları iptal duyurusu, bostancı moda karaköy kabataş hattı, istanbul alternatif ulaşım, vapur seferleri son durum
bostancı kabataş sefer iptali, deniz ulaşımı iptal edildi, bostancı moda vapur hattı kapandı, istanbul hava koşulları deniz ulaşımı, şehir hatları sefer durdurma, bostancı karaköy hattı iptal, kabataş vapur seferleri ne zaman başlayacak, istanbul fırtına uyarısı, vapur seferleri iptal edildi mi, deniz ulaşımı güncel haberler, meteoroloji hava durumu istanbul, şehir hatları iptal duyurusu, bostancı moda karaköy kabataş hattı, istanbul alternatif ulaşım, vapur seferleri son durum

Lodos İstanbul'u esir aldı: Bostancı-Kabataş vapur seferleri iptal mi edildi?

10:27 07.01.2025
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRDöneminin en modern "bahçe tipi" vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerine başladı.
Döneminin en modern bahçe tipi vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerine başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
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İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaları öneriliyor. İşte detaylar...
İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı bir kez daha sekteye uğradı. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında planlanan vapur seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yetkililer, iptallerin güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir duyurunun ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.

Alternatif ulaşım önerileri

Seferlerin iptali nedeniyle bu hattı kullanan yolculara, kara ve raylı ulaşım alternatiflerini değerlendirmeleri önerildi. Metro, Marmaray ve otobüs hatları, bu bölgelerde ulaşım için alternatif seçenekler sunuyor.

Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında yaşanabilecek diğer olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.

Duyuru: Güncel bilgileri takip edin

Yetkililer, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmelerin Şehir Hatları ve diğer resmi kurumların internet sitelerinden duyurulacağını belirtti. Vatandaşlardan bu platformları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları istendi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak
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