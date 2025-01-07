https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kuzey-kore-dogruladi-ses-hizinin-12-katina-ulasan-balistik-fuzeyi-basariyla-test-ettik-1092411924.html
Kuzey Kore doğruladı: Ses hızının 12 katına ulaşan balistik füzeyi başarıyla test ettik
Kuzey Kore doğruladı: Ses hızının 12 katına ulaşan balistik füzeyi başarıyla test ettik
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Füze testini izleyen Kim Jong-un, yeni füzenin her türlü savunma sistemini aşabileceğini belirtti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:25+0300
2025-01-07T07:25+0300
2025-01-07T08:21+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
orta menzilli füze
hipersonik füze
balistik füze
füze denemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092411635_8:0:1265:707_1920x0_80_0_0_9fd1f8cbdf279d00d019ba4e939d5ab5.png
Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, ülkenin yeni orta ve uzun menzilli hipersonik balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiği bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtildi.Başkent Pyongyang yakınındaki poligondan kuzeydoğu yönünde fırlatılan füzenin, ses hızının 12 katının üzerine çıktığı ve 99.8 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedilen açıklamada, füzenin bin 500 kilometre mesafede bulunan hedefe ulaştığı aktarıldı.Kim, “En yeni orta menzilli hipersonik füze sistemimizin performansı küresel arenada kimseler tarafından göz ardı edilemez. Her türlü yoğun füze savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana güçlü bir askeri darbe indirebilecek yetenekte” ifadesini kullandı.Kim, bu silahın Asya-Pasifik bölgesinde her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-paraguay-ile-diplomatik-iliskileri-kesti-1092406879.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092411635_165:0:1108:707_1920x0_80_0_0_d4ef74488eb3655f19c86cedc4a09555.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, kim jong-un, orta menzilli füze, hipersonik füze, balistik füze, füze denemesi
kuzey kore, kim jong-un, orta menzilli füze, hipersonik füze, balistik füze, füze denemesi
Kuzey Kore doğruladı: Ses hızının 12 katına ulaşan balistik füzeyi başarıyla test ettik
07:25 07.01.2025 (güncellendi: 08:21 07.01.2025)
Kuzey Kore dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Füze testini izleyen Kim Jong-un, yeni füzenin her türlü savunma sistemini aşabileceğini belirtti.
Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, ülkenin yeni orta ve uzun menzilli hipersonik balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiği bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtildi.
Başkent Pyongyang yakınındaki poligondan kuzeydoğu yönünde fırlatılan füzenin, ses hızının 12 katının üzerine çıktığı ve 99.8 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedilen açıklamada, füzenin bin 500 kilometre mesafede bulunan hedefe ulaştığı aktarıldı.
Kim, “En yeni orta menzilli hipersonik füze sistemimizin performansı küresel arenada kimseler tarafından göz ardı edilemez. Her türlü yoğun füze savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana güçlü bir askeri darbe indirebilecek yetenekte” ifadesini kullandı.
Kim, bu silahın Asya-Pasifik bölgesinde her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacağını kaydetti.