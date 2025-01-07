https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kuzey-kore-dogruladi-ses-hizinin-12-katina-ulasan-balistik-fuzeyi-basariyla-test-ettik-1092411924.html

Kuzey Kore doğruladı: Ses hızının 12 katına ulaşan balistik füzeyi başarıyla test ettik

Kuzey Kore doğruladı: Ses hızının 12 katına ulaşan balistik füzeyi başarıyla test ettik

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Füze testini izleyen Kim Jong-un, yeni füzenin her türlü savunma sistemini aşabileceğini belirtti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T07:25+0300

2025-01-07T07:25+0300

2025-01-07T08:21+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

orta menzilli füze

hipersonik füze

balistik füze

füze denemesi

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Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, ülkenin yeni orta ve uzun menzilli hipersonik balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiği bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtildi.Başkent Pyongyang yakınındaki poligondan kuzeydoğu yönünde fırlatılan füzenin, ses hızının 12 katının üzerine çıktığı ve 99.8 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedilen açıklamada, füzenin bin 500 kilometre mesafede bulunan hedefe ulaştığı aktarıldı.Kim, “En yeni orta menzilli hipersonik füze sistemimizin performansı küresel arenada kimseler tarafından göz ardı edilemez. Her türlü yoğun füze savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana güçlü bir askeri darbe indirebilecek yetenekte” ifadesini kullandı.Kim, bu silahın Asya-Pasifik bölgesinde her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacağını kaydetti.

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kuzey kore

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kuzey kore, kim jong-un, orta menzilli füze, hipersonik füze, balistik füze, füze denemesi