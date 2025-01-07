https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/jennifer-lopez-ve-ben-affleck-iki-yillik-evliliklerinin-ardindan-resmen-bosandi-1092426051.html

Jennifer Lopez ve Ben Affleck iki yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck iki yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı

Sputnik Türkiye

Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıl süren evliliklerini sonlandırarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci dostane bir şekilde sona ererken, çiftin... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:52+0300

2025-01-07T13:52+0300

2025-01-07T13:52+0300

yaşam

jennifer lopez

ben affleck

boşanma

boşanma davası

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İki yıl süren evlilik, çiftin arasındaki uyumun sorunsuz olmadığını gösterdi ve 2024 yılında boşanma kararı alındı. Jennifer Lopez, 2024 yazında Los Angeles’taki bir mahkemeye başvurarak Ben Affleck’ten boşanma davası açtı. Çift, kısa süre içinde bir boşanma anlaşmasına vararak, dostane bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdi.Boşanma anlaşması, her iki tarafın da evlilik sırasında kazandıkları kazançları ayrı tutmalarını ve herhangi bir eş desteği ödememelerini içeriyor. Jennifer Lopez, boşanma süreci sırasında soyadını yeniden 'Lopez' olarak değiştirme talebinde bulundu ve bu talep mahkeme tarafından onaylandı. İki yıl süren evlilik, kısa süre içinde sona ermiş olsa da çiftin saygılı bir şekilde ayrıldığı belirtiliyor. Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in boşanma kararını açıkladıklarında, çiftin hayranları sosyal medyada büyük bir ilgi göstermişti. Çift, 2002 yılında nişanı bozduktan sonra yaklaşık 20 yıl dost olarak kalmıştı. Temmuz 2021'de yeniden canlanan aşklarının üzerine evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunyanin-en-unlu-ciftlerinden-biriydiler-affleck-jennifer-lopezi-aldattigi-iddialarina-yonelik-ilk-1087505114.html

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