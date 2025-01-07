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Jennifer Lopez ve Ben Affleck iki yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı
Jennifer Lopez ve Ben Affleck iki yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı
Sputnik Türkiye
Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıl süren evliliklerini sonlandırarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci dostane bir şekilde sona ererken, çiftin... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:52+0300
2025-01-07T13:52+0300
yaşam
jennifer lopez
ben affleck
boşanma
boşanma davası
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İki yıl süren evlilik, çiftin arasındaki uyumun sorunsuz olmadığını gösterdi ve 2024 yılında boşanma kararı alındı. Jennifer Lopez, 2024 yazında Los Angeles’taki bir mahkemeye başvurarak Ben Affleck’ten boşanma davası açtı. Çift, kısa süre içinde bir boşanma anlaşmasına vararak, dostane bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdi.Boşanma anlaşması, her iki tarafın da evlilik sırasında kazandıkları kazançları ayrı tutmalarını ve herhangi bir eş desteği ödememelerini içeriyor. Jennifer Lopez, boşanma süreci sırasında soyadını yeniden 'Lopez' olarak değiştirme talebinde bulundu ve bu talep mahkeme tarafından onaylandı. İki yıl süren evlilik, kısa süre içinde sona ermiş olsa da çiftin saygılı bir şekilde ayrıldığı belirtiliyor. Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in boşanma kararını açıkladıklarında, çiftin hayranları sosyal medyada büyük bir ilgi göstermişti. Çift, 2002 yılında nişanı bozduktan sonra yaklaşık 20 yıl dost olarak kalmıştı. Temmuz 2021'de yeniden canlanan aşklarının üzerine evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunyanin-en-unlu-ciftlerinden-biriydiler-affleck-jennifer-lopezi-aldattigi-iddialarina-yonelik-ilk-1087505114.html
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jennifer lopez, ben affleck, boşanma, ünlü çift, magazin gündemi, jennifer lopez boşanma, ben affleck boşanma, boşanma süreci, ünlü boşanma, boşanma anlaşması, los angeles, boşanma davaları, jennifer lopez soyadı, ben affleck evliliği, ünlü ilişkileri, boşanma ayrıntıları

Jennifer Lopez ve Ben Affleck iki yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı

13:52 07.01.2025
© AP PhotoBen Affleck, Jennifer Lopez
Ben Affleck, Jennifer Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo
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Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıl süren evliliklerini sonlandırarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci dostane bir şekilde sona ererken, çiftin kazançları ve anlaşmazlıkları nasıl çözüldü? İşte detaylar…
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İki yıl süren evlilik, çiftin arasındaki uyumun sorunsuz olmadığını gösterdi ve 2024 yılında boşanma kararı alındı.
Jennifer Lopez, 2024 yazında Los Angeles’taki bir mahkemeye başvurarak Ben Affleck’ten boşanma davası açtı. Çift, kısa süre içinde bir boşanma anlaşmasına vararak, dostane bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdi.
Boşanma anlaşması, her iki tarafın da evlilik sırasında kazandıkları kazançları ayrı tutmalarını ve herhangi bir eş desteği ödememelerini içeriyor. Jennifer Lopez, boşanma süreci sırasında soyadını yeniden 'Lopez' olarak değiştirme talebinde bulundu ve bu talep mahkeme tarafından onaylandı.
İki yıl süren evlilik, kısa süre içinde sona ermiş olsa da çiftin saygılı bir şekilde ayrıldığı belirtiliyor. Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in boşanma kararını açıkladıklarında, çiftin hayranları sosyal medyada büyük bir ilgi göstermişti.
Çift, 2002 yılında nişanı bozduktan sonra yaklaşık 20 yıl dost olarak kalmıştı. Temmuz 2021'de yeniden canlanan aşklarının üzerine evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.
Jennifer Lopez, Ben Affleck - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
YAŞAM
Dünyanın en ünlü çiftlerinden biriydiler: Affleck, Jennifer Lopez'i aldattığı iddialarına yönelik ilk defa konuştu
1 Eylül 2024, 13:15
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