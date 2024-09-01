https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunyanin-en-unlu-ciftlerinden-biriydiler-affleck-jennifer-lopezi-aldattigi-iddialarina-yonelik-ilk-1087505114.html
Dünyanın en ünlü çiftlerinden biriydiler: Affleck, Jennifer Lopez'i aldattığı iddialarına yönelik ilk defa konuştu
Dünyanın en ünlü çiftlerinden biriydiler: Affleck, Jennifer Lopez'i aldattığı iddialarına yönelik ilk defa konuştu
Sputnik Türkiye
Ben Affleck, ayrılmak üzere olduğu Jennifer Lopez ile ortaya atılan 'aldatma' iddiaları hakkında açıklama yaptı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T13:15+0300
2024-09-01T13:15+0300
2024-09-01T13:15+0300
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Ben Affleck, Jennifer Lopez’in 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanma davası açmasının ardından ortaya atılan aldatma iddiaları hakkında sessizliğini bozdu. İddialara göre Affleck’in, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Kathleen ‘Kick’ Kennedy ile bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ancak Affleck’in sözcüsü Jen Allen, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve “Bu iddiaların hiçbir doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum” açıklamasını yaptı. Neden ayrılıyorlar?Affleck'in kendini 'değişmiş bir adam' olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221111/jennifer-lopez-soyadim-artik-affleck-ve-bundan-gurur-duyuyorum-1063322531.html
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ben affleck, jennifer, jennifer lopez, yabancı oyuncu, oyuncu, şarkıcı, abd
ben affleck, jennifer, jennifer lopez, yabancı oyuncu, oyuncu, şarkıcı, abd
Dünyanın en ünlü çiftlerinden biriydiler: Affleck, Jennifer Lopez'i aldattığı iddialarına yönelik ilk defa konuştu
Ben Affleck, ayrılmak üzere olduğu Jennifer Lopez ile ortaya atılan 'aldatma' iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’in 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanma davası açmasının ardından ortaya atılan aldatma iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.
İddialara göre Affleck’in, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Kathleen ‘Kick’ Kennedy ile bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ancak Affleck’in sözcüsü Jen Allen, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve “Bu iddiaların hiçbir doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum” açıklamasını yaptı.
Affleck'in kendini 'değişmiş bir adam' olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.
Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.