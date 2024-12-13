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Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza
Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 7 bin lira adli para cezası verildi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.İnce'ye Erdoğan'a hakaretten cezaMahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.İnce'nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi.
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muharrem ince hakaret, muharrem ince hapis, cumhurbaşkanına hakaret
muharrem ince hakaret, muharrem ince hapis, cumhurbaşkanına hakaret

Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza

09:52 13.12.2024
Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 7 bin lira adli para cezası verildi.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

İnce'ye Erdoğan'a hakaretten ceza

Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

İnce'nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi.
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