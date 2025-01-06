https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulaginizda-kalp-atisi-duyuyorsaniz-dikkat-tinnitus-belirtisi-ciddi-bir-sorun-olume-goturur-1092377087.html

Kulağınızda kalp atışı duyuyorsanız dikkat: 'Tinnitus belirtisi ciddi bir sorun, ölüme götürür'

Kulağınızda kalp atışı duyuyorsanız dikkat: 'Tinnitus belirtisi ciddi bir sorun, ölüme götürür'

Sputnik Türkiye

Yan yattığınızda veya başınızı yastığa koyduğunuzda kalp atışınızı duyuyorsanız, bu durum basit bir kan akışı belirtisi olabileceği gibi ciddi bir sağlık... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T08:13+0300

2025-01-06T08:13+0300

2025-01-06T08:13+0300

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Gece uyumadan önce kulağınızda kalp atışınızı duymak bazı kişilerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. ABD’li cerrah Dr. Anthony Youn, TikTok’ta yaptığı bir paylaşımda, yan yattığınızda duyulan bu sesin çoğunlukla şah damarının yastığa baskı yapmasından kaynaklandığını belirtti. Ancak bu durum sürekli hale geldiyse ve diğer semptomlarla birleşiyorsa bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.Dr. Youn, bu sesin literatürde tinnitus olarak bilinen bir durumun parçası olabileceğini ifade etti. Tinnitus, genellikle masum bir durum olarak görülse de bazı ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir.Tinnitus nedir ve neden olur?Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ela Araz Server, tinnitusun vücut içindeki seslerin dış bir kaynak olmadan duyulması anlamına geldiğini belirtti. Özellikle kalp atış sesini duyma durumu pulsatil tinnitus olarak adlandırılır. Bu tür tinnitusun temel kaynağı, kulağa yakın geçen şah damarındaki kan akışının oluşturduğu sestir.Damar sertliği ve tinnitus i̇lişkisiDr. Youn’un işaret ettiği gibi, kulakta duyulan kalp atış sesi bazen aterosklerozun bir işareti olabilir. Prof. Dr. Ela Araz Server, damar sertliğinin kan akışını çalkantılı hale getirerek bu tür seslerin daha belirgin hale gelmesine yol açabileceğini belirtti. Ayrıca kulak zarındaki hasarların da kişinin vücudundaki iç sesleri daha fazla fark etmesine neden olabileceğini ekledi.Tinnitus hangi durumlarda ciddiye alınmalı?Prof. Dr. Server, kulakta duyulan kalp atış sesinin şu durumlarda ciddiye alınması gerektiğini vurguladı:Bu belirtiler, daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceğinden mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.Yaşam tarzı faktörleri de etkiliProf. Dr. Server, tinnitusun genellikle yaşam tarzı alışkanlıklarından da etkilenebileceğini ifade etti. Aşırı kafein tüketimi, stres, yorgunluk gibi faktörler, kulak çınlamasının yaygın nedenleri arasında yer alır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, tinnitusun şiddetini azaltabilir.Kulağınızdaki kalp atışını duyuyorsanız ne yapmalısınız?Uzmanlar, kulağınızda kalp atışını sürekli duyuyorsanız öncelikle bir doktora başvurmanızı öneriyor. Kulak, burun, boğaz muayenesiyle başlayarak gerekli durumlarda damar hastalıkları veya tiroid beziyle ilgili testler yapılabilir. Erken tanı, ciddi hastalıkların önlenmesinde kritik önem taşır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/marmara-denizinde-pes-pese-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-aciklama-kuzey-anadolu-fayi-harekete-mi-1092376176.html

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