https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/iki-alkol-grubuna-zam-geldi-sigara-fiyatlarina-da-zam-geliyor-1092414885.html
İki alkol grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam geliyor
İki alkol grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam geliyor
Sputnik Türkiye
Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı yüzde 7.56 artırıldı. Gelen zamlar bazı bira ve ağır alkol gruplarını etkiledi. En ucuz alkol 750 TL, en pahalı alkol ise... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:58+0300
2025-01-07T09:58+0300
2025-01-07T10:04+0300
ekonomi
alkol
bira
cin
votka
viski
zam
sigara
sigara fiyatları
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Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış kararı alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, yeni ÖTV oranı yüzde 7.56 olarak belirlendi. Zam kararı, alkol ve sigara fiyatlarını yukarı taşırken tüketicilerin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı.Alkollü içkilere zam geldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zamların özellikle bira ve sert alkollü içki gruplarında hissedildiğini belirtti. Açıklamalara göre, viski, cin, votka ve tekila gibi yüksek alkollü içkiler de zamdan nasibini aldı. Bazı bira gruplarının fiyatlarında artış gözlenirken, ağır alkollü içkilerin fiyatları daha da yükseldi.Son olarak 2 alkol grubuna zam geldi; en ucuz alkollü içecek fiyatı 750 TL’ye, en pahalı alkol ise 10 bin 500 TL’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, artan fiyatların kaçak ve sahte ürünlere olan talebi artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Sigaraya ne kadar zam gelecek?ÖTV'deki artış sonrası 2025'teki sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. "Sigaraya zam geldi mi, sigara zamlı liste" sorgulamaları arttı. "Sigaraya zam" henüz fiyatlara yansıtmadı ancak artış bekleniyor. Sigara fiyatlarında ilerleyen günlerde yaklaşık 4 ile 5 lira aralığında zam bekleniyor.
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İki alkol grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam geliyor
09:58 07.01.2025 (güncellendi: 10:04 07.01.2025)
Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı yüzde 7.56 artırıldı. Gelen zamlar bazı bira ve ağır alkol gruplarını etkiledi. En ucuz alkol 750 TL, en pahalı alkol ise 10 bin 500 TL olarak belirlendi. Sigara fiyatlarına da zam bekleniyor.
Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış kararı alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, yeni ÖTV oranı yüzde 7.56 olarak belirlendi. Zam kararı, alkol ve sigara fiyatlarını yukarı taşırken tüketicilerin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı.
Alkollü içkilere zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zamların özellikle bira ve sert alkollü içki gruplarında hissedildiğini belirtti. Açıklamalara göre, viski, cin, votka ve tekila gibi yüksek alkollü içkiler de zamdan nasibini aldı. Bazı bira gruplarının fiyatlarında artış gözlenirken, ağır alkollü içkilerin fiyatları daha da yükseldi.
Son olarak 2 alkol grubuna zam geldi; en ucuz alkollü içecek fiyatı 750 TL’ye, en pahalı alkol ise 10 bin 500 TL’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, artan fiyatların kaçak ve sahte ürünlere olan talebi artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sigaraya ne kadar zam gelecek?
ÖTV'deki artış sonrası 2025'teki sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. "Sigaraya zam geldi mi, sigara zamlı liste" sorgulamaları arttı. "Sigaraya zam" henüz fiyatlara yansıtmadı ancak artış bekleniyor. Sigara fiyatlarında ilerleyen günlerde yaklaşık 4 ile 5 lira aralığında zam bekleniyor.