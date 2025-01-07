https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/iki-alkol-grubuna-zam-geldi-sigara-fiyatlarina-da-zam-geliyor-1092414885.html

İki alkol grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam geliyor

İki alkol grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam geliyor

Sputnik Türkiye

Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı yüzde 7.56 artırıldı. Gelen zamlar bazı bira ve ağır alkol gruplarını etkiledi. En ucuz alkol 750 TL, en pahalı alkol ise... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:58+0300

2025-01-07T09:58+0300

2025-01-07T10:04+0300

ekonomi

alkol

bira

cin

votka

viski

zam

sigara

sigara fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089001061_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0408057af4ecc667ad69b5c18e16d56d.jpg

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış kararı alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, yeni ÖTV oranı yüzde 7.56 olarak belirlendi. Zam kararı, alkol ve sigara fiyatlarını yukarı taşırken tüketicilerin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı.Alkollü içkilere zam geldiTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zamların özellikle bira ve sert alkollü içki gruplarında hissedildiğini belirtti. Açıklamalara göre, viski, cin, votka ve tekila gibi yüksek alkollü içkiler de zamdan nasibini aldı. Bazı bira gruplarının fiyatlarında artış gözlenirken, ağır alkollü içkilerin fiyatları daha da yükseldi.Son olarak 2 alkol grubuna zam geldi; en ucuz alkollü içecek fiyatı 750 TL’ye, en pahalı alkol ise 10 bin 500 TL’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, artan fiyatların kaçak ve sahte ürünlere olan talebi artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Sigaraya ne kadar zam gelecek?ÖTV'deki artış sonrası 2025'teki sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. "Sigaraya zam geldi mi, sigara zamlı liste" sorgulamaları arttı. "Sigaraya zam" henüz fiyatlara yansıtmadı ancak artış bekleniyor. Sigara fiyatlarında ilerleyen günlerde yaklaşık 4 ile 5 lira aralığında zam bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alkollü içkiler, sigara zam, ötv oranı artırıldı, alkol fiyatları 2025, sigara fiyatları 2025, en ucuz alkol fiyatı, en pahalı alkol fiyatı, ötv artışı alkol, tekel bayileri açıklaması, bira fiyatları zam, viski fiyatları zam, cin fiyatları zam, votka fiyatları zam, tekila fiyatları zam, sigarada yeni ötv oranı, alkol ve sigarada fiyat artışı, alkol zam hesaplama, sigara fiyat artışı ne kadar, tekel zam haberleri, alkolde en son zam, sigara zam oranları, ağır alkollü içki fiyatları, alkol fiyatları güncel liste, 750 tl alkol, 10 bin 500 tl alkol, ötv zamları ne zaman, alkol fiyatları artışı, tekel bayileri yardımlaşma derneği açıklaması, yeni alkol fiyatları, 2025 alkol fiyatları, alkolde ötv zammı, alkol ve sigara fiyatları arttı.