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İGA Holding'in yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu
İGA Holding'in yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu
Sputnik Türkiye
İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding AŞ'nin üst yöneticiliği (CEO) görevine Atalay Gümrah atandı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:45+0300
2025-01-07T12:45+0300
ekonomi
iga havalimanı işletmesi a.ş
iga havalimanı aş
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding'in CEO'luğuna Atalay Gümrah getirildi. İGA'dan yapılan açıklamada, Gümrah'ın 15 Ocak'ta göreve başlayacağı duyuruldu.Atalay Gümrah kimdir?Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Gümrah, profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı.Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu'ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya'daki EBM Jsc ve İntema'da çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi.Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra, Şubat 2017-Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbul-havalimani-avrupanin-en-pahali-havalimani-oldu-16-havalimanini-geride-birakti-1092278365.html
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iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş, atalay gümrah, ceo
iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş, atalay gümrah, ceo

İGA Holding'in yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu

12:45 07.01.2025
© İGAİGA Atalay Gümrah
İGA Atalay Gümrah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© İGA
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İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding AŞ'nin üst yöneticiliği (CEO) görevine Atalay Gümrah atandı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding'in CEO'luğuna Atalay Gümrah getirildi. İGA'dan yapılan açıklamada, Gümrah'ın 15 Ocak'ta göreve başlayacağı duyuruldu.

Atalay Gümrah kimdir?

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Gümrah, profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı.
Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu'ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya'daki EBM Jsc ve İntema'da çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra, Şubat 2017-Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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