https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/iga-holdingin-yeni-ceosu-atalay-gumrah-oldu-1092422091.html

İGA Holding'in yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu

İGA Holding'in yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu

Sputnik Türkiye

İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding AŞ'nin üst yöneticiliği (CEO) görevine Atalay Gümrah atandı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T12:45+0300

2025-01-07T12:45+0300

2025-01-07T12:45+0300

ekonomi

iga havalimanı işletmesi a.ş

iga havalimanı aş

atalay gümrah

ceo

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çatı kuruluşu İGA Holding'in CEO'luğuna Atalay Gümrah getirildi. İGA'dan yapılan açıklamada, Gümrah'ın 15 Ocak'ta göreve başlayacağı duyuruldu.Atalay Gümrah kimdir?Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Gümrah, profesyonel hayatına 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı.Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu'ndaki grup şirketlerinden Ekom, Vitra UK, Rusya'daki EBM Jsc ve İntema'da çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi.Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun şirketlerinde üst düzey yönetici olarak yer aldıktan sonra, Şubat 2017-Aralık 2024 tarihleri arasında Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su ve Eczacıbaşı Holding AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbul-havalimani-avrupanin-en-pahali-havalimani-oldu-16-havalimanini-geride-birakti-1092278365.html

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iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş, atalay gümrah, ceo