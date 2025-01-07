https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/fransada-bir-devir-kapandi-jean-marie-le-pen-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1092430632.html

Fransa'da bir devir kapandı: Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti

Fransa'da bir devir kapandı: Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fransa'da Ulusal Cephe (Front National) partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Le Pen'in birkaç haftadır tedavi gördüğünü... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:54+0300

2025-01-07T15:54+0300

2025-01-07T15:54+0300

yaşam

avrupa

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jean-marie le pen

marine le pen

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ulusal birlik

avrupa parlamentosu (ap)

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Fransa'nın Ulusal Cephe parti kurucusu ve lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Le Pen’in birkaç haftadır tedavi altında olduğunu ve 7 Ocak 2025'te, sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.1928 yılında Brittany bölgesinde doğan Jean-Marie Le Pen, siyasi kariyerine genç yaşta adım attı. 1972 yılında Ulusal Cephe’yi (Front National) kuran Le Pen, 2011 yılına kadar partinin liderliğini yaptı. Göçmen karşıtı politikaları ve sert söylemleriyle bilinen Le Pen, özellikle 2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalarak hem Fransa’da hem de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmişti.Le Pen, siyasi kariyeri boyunca birçok kez yargılandı. Geçen sene, kızı Marine Le Pen ile birlikte, babası Jean-Marie Le Pen ve Ulusal Birlik'ten 27 parti üyesi, Avrupa Parlamentosu'nun fonlarını kötüye kullanmakla suçlanmıştı.2011 yılında parti liderliğini kızı Marine Le Pen’e devreden Jean-Marie Le Pen, 2015 yılında parti içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle Ulusal Cephe’den ihraç edildi. Marine Le Pen’in liderliğinde parti, daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmak amacıyla Ulusal Birlik (Rassemblement National) adını aldı.

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avrupa, fransa, jean-marie le pen, marine le pen, ulusal cephe, ulusal birlik, avrupa parlamentosu (ap)