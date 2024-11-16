https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/le-pen-savcinin-ceza-talebini-degerlendirdi-siyasi-olum-1090470940.html

Le Pen, savcının ceza talebini değerlendirdi: ‘Siyasi ölüm’

Le Pen, savcının ceza talebini değerlendirdi: ‘Siyasi ölüm’

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nda hayali asistanlar kullanarak AB fonundan maaşlar için ayrılan parayı zimmete geçirmekle suçlanan Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T11:44+0300

2024-11-16T11:44+0300

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savcı

ceza

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Le Pen, bugün TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Savcının talebi aşırı derecede aşırı, çünkü talep edilen diğer benzer suçlamalarla kıyaslanamayacak bir ceza istemekte ve derhal idam edilerek siyasi ölümümü talep edecek kadar ileri gitmekte” ifadesini kullandı.Savcının 5 yıl ceza ve seçilme hakkından mahrum edilme cezası talep etmesini değerlendiren Le Pen, bu eylemlerin partiyi yok etme çabası olduğunu söyledi.Fransa'da Marine Le Pen ve partisinin bazı üyeleri hakkında, 30 Eylül'de AP milletvekillerine hayali asistanlar tutarak Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirme iddiasıyla açılan dava başladı. Bu durum Le Pen’in 2027'de cumhurbaşkanlığına aday olma hakkına mal olabilir. Ulusal Birlik Partisi lideri, babası Jean-Marie Le Pen ve partinin 23 üyesinin yargılanması Paris'teki bir mahkemede başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/scholzun-putinle-gorusmeyi-bir-ay-once-biden-starmer-ve-macronla-koordine-ettigi-belirtildi-1090468644.html

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fransa, marine le pen, dava, yolsuzluk, savcı, ceza