https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/le-pen-savcinin-ceza-talebini-degerlendirdi-siyasi-olum-1090470940.html
Le Pen, savcının ceza talebini değerlendirdi: ‘Siyasi ölüm’
Le Pen, savcının ceza talebini değerlendirdi: ‘Siyasi ölüm’
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nda hayali asistanlar kullanarak AB fonundan maaşlar için ayrılan parayı zimmete geçirmekle suçlanan Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T11:44+0300
2024-11-16T11:44+0300
2024-11-16T11:54+0300
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marine le pen
dava
yolsuzluk
savcı
ceza
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Le Pen, bugün TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Savcının talebi aşırı derecede aşırı, çünkü talep edilen diğer benzer suçlamalarla kıyaslanamayacak bir ceza istemekte ve derhal idam edilerek siyasi ölümümü talep edecek kadar ileri gitmekte” ifadesini kullandı.Savcının 5 yıl ceza ve seçilme hakkından mahrum edilme cezası talep etmesini değerlendiren Le Pen, bu eylemlerin partiyi yok etme çabası olduğunu söyledi.Fransa'da Marine Le Pen ve partisinin bazı üyeleri hakkında, 30 Eylül'de AP milletvekillerine hayali asistanlar tutarak Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirme iddiasıyla açılan dava başladı. Bu durum Le Pen’in 2027'de cumhurbaşkanlığına aday olma hakkına mal olabilir. Ulusal Birlik Partisi lideri, babası Jean-Marie Le Pen ve partinin 23 üyesinin yargılanması Paris'teki bir mahkemede başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/scholzun-putinle-gorusmeyi-bir-ay-once-biden-starmer-ve-macronla-koordine-ettigi-belirtildi-1090468644.html
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fransa, marine le pen, dava, yolsuzluk, savcı, ceza
fransa, marine le pen, dava, yolsuzluk, savcı, ceza
Le Pen, savcının ceza talebini değerlendirdi: ‘Siyasi ölüm’
11:44 16.11.2024 (güncellendi: 11:54 16.11.2024)
Avrupa Parlamentosu’nda hayali asistanlar kullanarak AB fonundan maaşlar için ayrılan parayı zimmete geçirmekle suçlanan Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen, savcının onun için talep ettiği cezanın ‘siyasi ölüme’ eşit olduğunu belirtti.
Le Pen, bugün TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Savcının talebi aşırı derecede aşırı, çünkü talep edilen diğer benzer suçlamalarla kıyaslanamayacak bir ceza istemekte ve derhal idam edilerek siyasi ölümümü talep edecek kadar ileri gitmekte” ifadesini kullandı.
Savcının 5 yıl ceza ve seçilme hakkından mahrum edilme cezası talep etmesini değerlendiren Le Pen, bu eylemlerin partiyi yok etme çabası olduğunu söyledi.
Fransa'da Marine Le Pen ve partisinin bazı üyeleri hakkında, 30 Eylül'de AP milletvekillerine hayali asistanlar tutarak Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirme iddiasıyla açılan dava başladı. Bu durum Le Pen’in 2027'de cumhurbaşkanlığına aday olma hakkına mal olabilir. Ulusal Birlik Partisi lideri, babası Jean-Marie Le Pen ve partinin 23 üyesinin yargılanması Paris'teki bir mahkemede başladı.