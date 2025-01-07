https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/feribot-seferlerine-firtina-engeli-yarin-bazi-seferler-yapilmayacak-1092431446.html
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:38+0300
2025-01-07T16:38+0300
2025-01-07T16:38+0300
türkiye
feribot
feribot
feribot
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Feribot seferlerinde fırtına sebebiyle iptaller yaşanıyor.Yarın hangi feribot seferleri iptal?Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Kabatepe'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki, Gökçeada'dan 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.Açıklamada Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/egenin-iki-yakasi-birlesiyor-dikili-ile-midilli-arasinda-feribot-seferleri-mayista-basliyor-1092328970.html
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feribot, feribot, feribot
feribot, feribot, feribot
Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.
Feribot seferlerinde fırtına sebebiyle iptaller yaşanıyor.
Yarın hangi feribot seferleri iptal?
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Kabatepe'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki, Gökçeada'dan 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.