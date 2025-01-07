https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/feribot-seferlerine-firtina-engeli-yarin-bazi-seferler-yapilmayacak-1092431446.html

Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak

Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın bazı seferler yapılmayacak

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T16:38+0300

2025-01-07T16:38+0300

2025-01-07T16:38+0300

türkiye

feribot

feribot

feribot

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Feribot seferlerinde fırtına sebebiyle iptaller yaşanıyor.Yarın hangi feribot seferleri iptal?Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Kabatepe'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki, Gökçeada'dan 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.Açıklamada Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/egenin-iki-yakasi-birlesiyor-dikili-ile-midilli-arasinda-feribot-seferleri-mayista-basliyor-1092328970.html

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