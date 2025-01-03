https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/egenin-iki-yakasi-birlesiyor-dikili-ile-midilli-arasinda-feribot-seferleri-mayista-basliyor-1092328970.html
Ege'nin iki yakası birleşiyor: Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri mayısta başlıyor
Ege'nin iki yakası birleşiyor: Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri mayısta başlıyor
Sputnik Türkiye
İzmir Dikili ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T16:50+0300
2025-01-03T16:50+0300
2025-01-03T16:50+0300
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İzmir'in Dikili ilçesi ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle başlayacak seferler için "www.ido.com.tr" adresinden bilet alınabileceğini belirtti.Dikili-Midilli seferlerinin yoğun çabaların sonucunda 16 Mayıs 2025'te başlayacağını aktaran Kırgöz, "Ege'nin iki yakasını birleştiren bu yeni ulaşım hizmeti, bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak. Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/yunan-adalarina-kapida-vize-2-gun-durdu-1088738550.html
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izmir midilli feribot seferleri, dikili midilli feribot seferleri ne zaman başlayacak
izmir midilli feribot seferleri, dikili midilli feribot seferleri ne zaman başlayacak
Ege'nin iki yakası birleşiyor: Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri mayısta başlıyor
İzmir Dikili ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.
İzmir'in Dikili ilçesi ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliğiyle başlayacak seferler için "www.ido.com.tr" adresinden bilet alınabileceğini belirtti.
Dikili-Midilli seferlerinin yoğun çabaların sonucunda 16 Mayıs 2025'te başlayacağını aktaran Kırgöz, "Ege'nin iki yakasını birleştiren bu yeni ulaşım hizmeti, bölge halkına hem ekonomik hem de kültürel anlamda fayda sağlayacak. Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.