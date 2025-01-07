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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tabelalar yine değişecek, işte güncel benzin ve motorin fiyatı
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tabelalar yine değişecek, işte güncel benzin ve motorin fiyatı
Sputnik Türkiye
Son dönemde akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 24 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına da artış bekleniyor. 8 Ocak... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:42+0300
2025-01-07T12:42+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında artış hız kesmiyor. Benzinin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş zamlandı ve bu zam, 7 Ocak gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinde ise 8 Ocak’tan itibaren 98 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.Benzin fiyatları ne kadar oldu?Bu zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 45.30 TL, Ankara’da 45.69 TL, İzmir’de ise 46.15 TL seviyesine ulaştı. Motorin ne kadar olacak?Motorinin zam sonrası litre fiyatı ise İstanbul’da 45.74 TL, Ankara’da 46.29 TL, İzmir’de 46.78 TL olacak.Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Ayrıca döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi faktörler de fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/iki-alkol-grubuna-zam-geldi-sigara-fiyatlarina-da-zam-geliyor-1092414885.html
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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tabelalar yine değişecek, işte güncel benzin ve motorin fiyatı

12:42 07.01.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 24 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına da artış bekleniyor. 8 Ocak itibarıyla zamlı fiyatların pompaya yansıması öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında artış hız kesmiyor. Benzinin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş zamlandı ve bu zam, 7 Ocak gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinde ise 8 Ocak’tan itibaren 98 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Bu zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 45.30 TL, Ankara’da 45.69 TL, İzmir’de ise 46.15 TL seviyesine ulaştı.

Motorin ne kadar olacak?

Motorinin zam sonrası litre fiyatı ise İstanbul’da 45.74 TL, Ankara’da 46.29 TL, İzmir’de 46.78 TL olacak.
Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Ayrıca döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi faktörler de fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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