https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakita-bir-zam-daha-geliyor-tabelalar-yine-degisecek-iste-guncel-benzin-ve-motorin-fiyati-1092421771.html

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tabelalar yine değişecek, işte güncel benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Tabelalar yine değişecek, işte güncel benzin ve motorin fiyatı

Sputnik Türkiye

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 24 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına da artış bekleniyor. 8 Ocak... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T12:42+0300

2025-01-07T12:42+0300

2025-01-07T12:42+0300

ekonomi

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

benzin fiyatları

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Akaryakıt fiyatlarında artış hız kesmiyor. Benzinin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş zamlandı ve bu zam, 7 Ocak gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinde ise 8 Ocak’tan itibaren 98 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.Benzin fiyatları ne kadar oldu?Bu zamlarla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 45.30 TL, Ankara’da 45.69 TL, İzmir’de ise 46.15 TL seviyesine ulaştı. Motorin ne kadar olacak?Motorinin zam sonrası litre fiyatı ise İstanbul’da 45.74 TL, Ankara’da 46.29 TL, İzmir’de 46.78 TL olacak.Akaryakıt fiyatları, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Ayrıca döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi faktörler de fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/iki-alkol-grubuna-zam-geldi-sigara-fiyatlarina-da-zam-geliyor-1092414885.html

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