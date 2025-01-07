https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/endonezyadan-rusyaya-bricse-katilmasina-yardimci-oldugu-icin-tesekkur-1092414915.html

Endonezya'dan Rusya'ya 'BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için' teşekkür

Endonezya'dan Rusya'ya 'BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için' teşekkür

Sputnik Türkiye

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ülkenin BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için teşekkür ettiklerini belirtti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:53+0300

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 2024 BRICS dönem başkanı olan Rusya’ya, ülkenin BRICS'e katılımını kolaylaştırmadaki desteği ve bu konudaki önderliği için teşekkür ettikleri bildirildi.Açıklamada ayrıca 2025 dönem başkanı olan Brezilya’ya, Endonezya’nın BRICS’e katılımını duyurduğu için minnettarlık ifade edildi.Bu üyeliğin, ülkenin 2023 Johannesburg ve 2024 Kazan zirveleri dahil son birkaç yıldır BRICS etkinliklerine aktif katılımının bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada şu sözlere yer verildi:1 Ocak itibariyle BRICS dönem başkanlığını devralan Brezilya, Endonezya’nın birliğe tam üye olduğunu duyurmuştu.

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