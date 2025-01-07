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Endonezya'dan Rusya'ya 'BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için' teşekkür
Endonezya'dan Rusya'ya 'BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için' teşekkür
Sputnik Türkiye
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ülkenin BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için teşekkür ettiklerini belirtti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 2024 BRICS dönem başkanı olan Rusya’ya, ülkenin BRICS'e katılımını kolaylaştırmadaki desteği ve bu konudaki önderliği için teşekkür ettikleri bildirildi.Açıklamada ayrıca 2025 dönem başkanı olan Brezilya’ya, Endonezya’nın BRICS’e katılımını duyurduğu için minnettarlık ifade edildi.Bu üyeliğin, ülkenin 2023 Johannesburg ve 2024 Kazan zirveleri dahil son birkaç yıldır BRICS etkinliklerine aktif katılımının bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada şu sözlere yer verildi:1 Ocak itibariyle BRICS dönem başkanlığını devralan Brezilya, Endonezya’nın birliğe tam üye olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kuzey-kore-dogruladi-ses-hizinin-12-katina-ulasan-balistik-fuzeyi-basariyla-test-ettik-1092411924.html
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endonezya, rusya, brezilya, brics, endonezya dışişleri bakanlığı, johannesburg, kazan
endonezya, rusya, brezilya, brics, endonezya dışişleri bakanlığı, johannesburg, kazan

Endonezya'dan Rusya'ya 'BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için' teşekkür

09:45 07.01.2025 (güncellendi: 09:53 07.01.2025)
© Sputnik / Григорий СысоевPutin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile
Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ülkenin BRICS'e katılmasına yardımcı olduğu için teşekkür ettiklerini belirtti.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 2024 BRICS dönem başkanı olan Rusya’ya, ülkenin BRICS'e katılımını kolaylaştırmadaki desteği ve bu konudaki önderliği için teşekkür ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca 2025 dönem başkanı olan Brezilya’ya, Endonezya’nın BRICS’e katılımını duyurduğu için minnettarlık ifade edildi.
Bu üyeliğin, ülkenin 2023 Johannesburg ve 2024 Kazan zirveleri dahil son birkaç yıldır BRICS etkinliklerine aktif katılımının bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada şu sözlere yer verildi:
Endonezya'nın BRICS'e katılımı, küresel düzenin korunmasında aktif rol oynamaya yönelik anayasal yetkinin bir tezahürü. Endonezya, çeşitli çok taraflı forumlarda çeşitli çıkarları birbirine yakınlaştırma konusunda kararlı olmaya devam edecek. Endonezya, küresel toplumun yararı için çeşitli BRICS girişimlerine yapıcı şekilde katılmaya hazır.
1 Ocak itibariyle BRICS dönem başkanlığını devralan Brezilya, Endonezya’nın birliğe tam üye olduğunu duyurmuştu.
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