https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-verilerini-yorumladi-uyguladigimiz-politikalarin-dogrulugunu-teyit-1092326044.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon verilerini yorumladı: 'Uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon verilerini yorumladı: 'Uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor" dedi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T15:19+0300
2025-01-03T15:19+0300
2025-01-03T15:33+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor:Erdoğan işsizlik yorumuErdoğan işsizlik oranına ilişkin de değerlendirme yaptı ve şunları söyledi:İhracat rekoruCumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı ve rekor kırıldığını vurguladı:Kişi başı gelir hedefiCumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı gelir hedeflerini açıkladı ve "2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024'te 15 bin doları aşmasını, 2025'te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bakan-simsekten-2024-yili-muhasebesi-enflasyondaki-dusus-devam-edecek-1092324066.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon verilerini yorumladı: 'Uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor'
15:19 03.01.2025 (güncellendi: 15:33 03.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor:
2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor Enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor. Yüzde 1.3 yıllık da 44.38 oldu.
2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024'te 15 bin doları aşmasını, 2025'te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz
Erdoğan işsizlik oranına ilişkin de değerlendirme yaptı ve şunları söyledi:
Ocak-Ekim 2024 döneminde işsizlik oranımız, ortalama yüzde 8,8 oranıyla son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı ve rekor kırıldığını vurguladı:
"2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı ihracat rekorunu kırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı gelir hedeflerini açıkladı ve "2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024'te 15 bin doları aşmasını, 2025'te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.