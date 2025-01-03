https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-verilerini-yorumladi-uyguladigimiz-politikalarin-dogrulugunu-teyit-1092326044.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon verilerini yorumladı: 'Uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon verilerini yorumladı: 'Uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit ediyor" dedi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T15:19+0300

2025-01-03T15:19+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

suriye

gazze

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ekonomi

ihracat

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor:Erdoğan işsizlik yorumuErdoğan işsizlik oranına ilişkin de değerlendirme yaptı ve şunları söyledi:İhracat rekoruCumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı ve rekor kırıldığını vurguladı:Kişi başı gelir hedefiCumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı gelir hedeflerini açıkladı ve "2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024'te 15 bin doları aşmasını, 2025'te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bakan-simsekten-2024-yili-muhasebesi-enflasyondaki-dusus-devam-edecek-1092324066.html

suriye

gazze

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