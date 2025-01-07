Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ahmed Şara ile her şeyi konuştuk
21:23 07.01.2025 (güncellendi: 21:39 07.01.2025)
© AAHakan Fidan
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Suriye'de Ahmed Şara ile neler görüşüldüğü hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı bir programda Suriye ile ilgili soruları yanıtladı.
Konuşmasında Fidan, Şam'da Ahmed eş- Şera, diğer adıyla Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, ile görüşmesinde neler konuşulduğunu aktardı.
Fidan, neler konuşulduğu sorusuna, bundan sonra Suriye'de ne yapılmalı gibi soruların konuşulduğunu açıklayarak şu ifadelerde bulundu:
"Görüşmemiz uzun sürdü. Her türlü konuyu ele aldık. Açıkçası bundan sonra Suriye'de ne yapılmalı, nasıl yapılır, kendi görüşleri bu konuda ne, nasıl bir süreç yönetimi zihninde var, Türkiye'nin bu konudaki tavsiyeleri ne? Ve daha doğrusu aslında ben oraya gitmeden önce uluslararası toplumla yaklaşık 10-11 gün süren yoğun bir maraton, diplomasi maratonu yaptım Dışişleri Bakanlarıyla. Dışişleri Bakanlarıyla, Arap dünyasıyla bir araya geldik, Batı dünyasıyla bir araya geldik. Bizim ortaya koyduğumuz bir tez vardı. O da şuydu, yani biz Şam'daki yeni yönetim hiçbir şekilde yargılamadan ne istediğimizi ilk önce kendi aramızda kararlaştıralım, evrensel taleplerimizi. Ondan sonra gidelim diyelim ki biz uluslararası toplum olarak senden bunu görmek istiyoruz, bizim tavsiyemiz bu. Onlar da belli zaten, 4-5 madde bizim çıkardığımız maddeler, hem Batı'lılar hem Doğu'lular herkes buna zaten evet dedi. Yani Suriye'nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması, hiçbir şekilde teröre yer veren, başta DEAŞ ve PKK olmak üzere bir alan olmaması, azınlıkların can, mal ve hayatı için güvenliğin sağlanması, kötü muameleye tabi olmaması, ülkenin toprak birliğinin bütünlüğünün korunması konuları başta olmak üzere ve bu türden maddelerimiz vardı."
'Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceği bir söylemi ortaya koyduk, 'itirazım yok' dedi'
Fidan, konuşmasının devamında, Suriye'de atılacak adımlar hakkında fikir alışverişi yapıldığını aktararak, önerilere Colani'nin bir itirazı olmadığını belirtti.
Fidan konuşmasında, "İlk kriz çıktığı esnada herkes şaşkındı. Nasıl bir politika dili kullanılacak? Ne yapılacak? Yani burada yeni bir yönetim var. Yani bunlara nasıl tavır alınacak? Burada bir söylem oluşturulması gerekiyordu. Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceği, aslında vicdanen ve aklen de, hukuken de geçerli olan bir söylemi ortaya koyduk, teklif ettik aktörlere. Herkes bunu kabul etti. Ve bunun etrafında oluşan söylemi biz aldık, Şam'a götürdük, Şara'ya da bunları anlattık. Yani hem bölgedeki Arap ve Müslümanlar hem Türkiye, hem de uluslararası toplum senden bunu bekliyor. Ben de bu fikirdeyim dedi, bunda hiçbir şeyim yok, itirazım yok dedi" ifadelerinde bulundu.
Türkiye'nin öncelikleri neler?
Türkiye'nin öncelikleri hakkındaki açıklamalarında Fidan, "Birincisi, Türkiye olarak biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. ikincisi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki varlığının ne şekilde sona erdirileceği meselesi. Açıkçası ben Şara'yı gayet iyi gördüm. İdib'te geçirdiği yılların kendisine yaramış olduğunu gördüm. Uzun yıllardır bir deneyimi var aslında İdib'ten. Benim onunla ilgili gözlemlerim var" dedi.
'Ülkenin ismi değişmeyerek 'Suriye Arap Cumhuriyeti' olacak'
"Suriye 4-5 yıl seçim düşünülmemesi normal mi?" sorusunu yanıtlayan Fidan, görüşmede Colani'nin oluşturduğu yol haritasını aktardığını ifade etti. Fidan, "Anayasanın yapılması için seçim yapılmalı, seçim yapılması için insanların dönmesi gerekiyor. Suriye'de devletin mevcut ismi değişmeyecek. Mevcut ismi gibi rejim de cumhuriyet olacak" şeklinde konuştu.