Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

Türk mülki idaresi halkın güvenliğini ve refahını tesis eden köklü bir müessesedir. Tarih boyunca adaleti esas alan devlet anlayışının bugünkü müntesipleri olarak şunu unutmayınız; valilik, milletin derdine derman olma makamıdır. Devletin halka uzanan elidir valilik. Vicdan ve merhamet mevkiidir. Bu düstur valilik makamının nüvesidir. Daima ulaşılabilir, çözüm odaklı ve samimi bir yaklaşım sergilemek valilik makamının temel ilkelerindendir. Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir. Allah korusun, milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur. Sadece günlük hesaplar peşinde koşmak bize yakışmaz. Devletimizin kurucu kodlarında buna hoş bakılmaz. Devlet geleneğimiz geleceği inşa eden anlayış üzerine kuruludur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da işte bu geleneğin bir tezahürüdür. Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız, tıpkı askeriye gibi idarecilik ve teşkilatlanma alanında dünyaya örnek olacak bir birikimin taşıyıcısıdır. Türkiye, hem merkezi yönetim hem de mahalli idare teşkilatı bakımından önemli bir müktesebatın ve tecrübenin sahibidir. Valiliklerden beklentilerimiz, devletimizin imkanlarını şehirlerimizin faydasına olacak şekilde kullanmalarıdır. Aynı şekilde işleri hızlı, etkin ve verimli şekilde ifa etmenizi bekliyoruz. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olmanızı istiyoruz. Mülki idare amirliği sabah 8 akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız da beklenir. Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı, gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum. Hizmet ettiğiniz şehirlerde hak ve hukuku gözetmeniz, inancına, hayat tarzına, kökenine, mezhebine bakmadan vatandaşımıza eşit muamele etmeniz şüphesiz vazgeçilmez yaşam tarzınız olmalıdır. Ne tek parti faşist zihniyeti ne de hafızamızda derin yaralar açan 28 Şubat döneminin hayatımızda yeri yoktur. Allah'ın izniyle biz bu makamlarda bulunduğumuz müddetçe kimse o kötü günleri geri getiremeyecektir. Kerim devlet anlayışımızı hakkıyla tatbik eden, personeline ve vatandaşına tepeden bakmayan, şehrin tamamını kucaklayan valiler görmek istediğimiz idarecilerdir.