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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen İdareciler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde mülki idareciler, Suriye ve... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-07T20:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
beştepe
beştepe külliyesi
vali
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suriye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü Programı'nda konuştu.Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen İdareciler Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Devlet, ortak hedefler etrafında kenetlenen milletlerin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir teşkilattır. Türk devlet geleneği binlerce yıllık bir aklın birikiminin ürünüdür. Bizim devlet tasarrufumuz hiçbir zaman maddeye dayalı anlayış üzerine inşa edilmedi. Bizim devlet anlayışımızın öznesi insandır. İşte bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz. Bu yüzden mazlumların derdine derman olmaya çalışıyoruz. Mülki idaremiz işte bu geleneğin bir devamıdır'' açıklamasında bulundu.'Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir'Valilik makamının milletin derdine dermen olma yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'Suriye'de yeni döneme girildi'Suriye hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 911 kilometrelik sınırımızın olduğu Suriye'de meydana gelen hadiselere bizi her açıdan ilgilendiriyor. 13 yıl süren katliamın sona ermesiyle birlikte yeni döneme girilmiştir. Azgın ve zorba bir azınlığın mazlum çoğunluğa karşı uyguladığı baskının kanlı ve kirli yüzü ortaya çıkmıştır. Gün geçmiyor ki bir şehirden bir toplu mezar çıkmasın. İnsanlık adına gerçekten utanç verici haberle karşılaşıyoruz. İnsani kayıpları bir tarafa bakıyorum. 13 yıllık katliama politikasının bu ülkeye verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor. Suriye'ye ziyaret eden ekiplerimiz de sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Yeniden inşa gerekiyor. Ekonomik kalkınma projeleri tarım ve sanayinin canlandırılması gibi uzun stratejiler bu sürecin olmazsa olmazıdır. Uluslararası toplumun bu sürece daha fazla katkı sağlaması mühimdir. Türkiye olarak biz de tüm planlarımızı bu gerçekler ekseninde yapıyoruz. Ana muhalefet partisi genel başkanının 'Esad gitti, sığınmacılar da gitsin' açıklaması tam bir kara cehalet örneğidir. Suriye'deki kardeşlerimize nasıl ev sahipliği yaptıysak, bundan sonra da aynı hassasiyetle güvenli geri dönüşleri yöneteceğiz. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız'' şeklinde konuştu.'40 yıllık kamburu ortadan kaldırmaktır'Terörün bitirilmesi çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık kamburu ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimi ile birlikte bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz'' dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, beştepe, beştepe külliyesi, vali, cumhurbaşkanı, suriye, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan, ak parti, beştepe, beştepe külliyesi, vali, cumhurbaşkanı, suriye, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

19:20 07.01.2025 (güncellendi: 20:04 07.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen İdareciler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde mülki idareciler, Suriye ve terörsüz Türkiye konuları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü Programı'nda konuştu.
Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen İdareciler Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Devlet, ortak hedefler etrafında kenetlenen milletlerin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir teşkilattır. Türk devlet geleneği binlerce yıllık bir aklın birikiminin ürünüdür. Bizim devlet tasarrufumuz hiçbir zaman maddeye dayalı anlayış üzerine inşa edilmedi. Bizim devlet anlayışımızın öznesi insandır. İşte bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz. Bu yüzden mazlumların derdine derman olmaya çalışıyoruz. Mülki idaremiz işte bu geleneğin bir devamıdır'' açıklamasında bulundu.

'Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir'

Valilik makamının milletin derdine dermen olma yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Türk mülki idaresi halkın güvenliğini ve refahını tesis eden köklü bir müessesedir. Tarih boyunca adaleti esas alan devlet anlayışının bugünkü müntesipleri olarak şunu unutmayınız; valilik, milletin derdine derman olma makamıdır. Devletin halka uzanan elidir valilik. Vicdan ve merhamet mevkiidir. Bu düstur valilik makamının nüvesidir. Daima ulaşılabilir, çözüm odaklı ve samimi bir yaklaşım sergilemek valilik makamının temel ilkelerindendir. Milletin hayır duası, devletin en güçlü hazinesidir. Allah korusun, milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur. Sadece günlük hesaplar peşinde koşmak bize yakışmaz. Devletimizin kurucu kodlarında buna hoş bakılmaz. Devlet geleneğimiz geleceği inşa eden anlayış üzerine kuruludur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da işte bu geleneğin bir tezahürüdür. Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız, tıpkı askeriye gibi idarecilik ve teşkilatlanma alanında dünyaya örnek olacak bir birikimin taşıyıcısıdır. Türkiye, hem merkezi yönetim hem de mahalli idare teşkilatı bakımından önemli bir müktesebatın ve tecrübenin sahibidir. Valiliklerden beklentilerimiz, devletimizin imkanlarını şehirlerimizin faydasına olacak şekilde kullanmalarıdır. Aynı şekilde işleri hızlı, etkin ve verimli şekilde ifa etmenizi bekliyoruz. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olmanızı istiyoruz. Mülki idare amirliği sabah 8 akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız da beklenir. Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı, gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum. Hizmet ettiğiniz şehirlerde hak ve hukuku gözetmeniz, inancına, hayat tarzına, kökenine, mezhebine bakmadan vatandaşımıza eşit muamele etmeniz şüphesiz vazgeçilmez yaşam tarzınız olmalıdır. Ne tek parti faşist zihniyeti ne de hafızamızda derin yaralar açan 28 Şubat döneminin hayatımızda yeri yoktur. Allah'ın izniyle biz bu makamlarda bulunduğumuz müddetçe kimse o kötü günleri geri getiremeyecektir. Kerim devlet anlayışımızı hakkıyla tatbik eden, personeline ve vatandaşına tepeden bakmayan, şehrin tamamını kucaklayan valiler görmek istediğimiz idarecilerdir.

'Suriye'de yeni döneme girildi'

Suriye hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 911 kilometrelik sınırımızın olduğu Suriye'de meydana gelen hadiselere bizi her açıdan ilgilendiriyor. 13 yıl süren katliamın sona ermesiyle birlikte yeni döneme girilmiştir. Azgın ve zorba bir azınlığın mazlum çoğunluğa karşı uyguladığı baskının kanlı ve kirli yüzü ortaya çıkmıştır. Gün geçmiyor ki bir şehirden bir toplu mezar çıkmasın. İnsanlık adına gerçekten utanç verici haberle karşılaşıyoruz. İnsani kayıpları bir tarafa bakıyorum. 13 yıllık katliama politikasının bu ülkeye verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor. Suriye'ye ziyaret eden ekiplerimiz de sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Yeniden inşa gerekiyor. Ekonomik kalkınma projeleri tarım ve sanayinin canlandırılması gibi uzun stratejiler bu sürecin olmazsa olmazıdır. Uluslararası toplumun bu sürece daha fazla katkı sağlaması mühimdir. Türkiye olarak biz de tüm planlarımızı bu gerçekler ekseninde yapıyoruz. Ana muhalefet partisi genel başkanının 'Esad gitti, sığınmacılar da gitsin' açıklaması tam bir kara cehalet örneğidir. Suriye'deki kardeşlerimize nasıl ev sahipliği yaptıysak, bundan sonra da aynı hassasiyetle güvenli geri dönüşleri yöneteceğiz. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız'' şeklinde konuştu.

'40 yıllık kamburu ortadan kaldırmaktır'

Terörün bitirilmesi çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık kamburu ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimi ile birlikte bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz'' dedi.
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