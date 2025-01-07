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Deprem korkusu kira piyasasını tersine çevirdi: Lüks semtlerde talep azaldı, kiralar düştü
Deprem korkusu kira piyasasını tersine çevirdi: Lüks semtlerde talep azaldı, kiralar düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul’da kira fiyatlarının yüksek olduğu Bebek ve Arnavutköy’deki eski binalara talep deprem ihtimali sebebiyle azaldı. Kira fiyatları da bölgede düşüşe... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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Senelerdir endişe ile beklenen büyük İstanbul depremi, kiralardaki oranı da etkiledi. İstanbul'un en eski ve en popüler semtlerinde kiralar, deprem endişesi ile düşüşe geçti.Bebek ve Arnavutköy'de kiralar düştü mü?NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu adreslerden Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde eski binalar dönüştürülemiyor.Gayrimenkul Uzmanı Mithat Ekeroğlu, Boğaziçi İmra Kanunu nedeniyle bölgedeki yapıların yenilenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ekeroğlu, “Çünkü bina yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler buradan çıkıp başka yerlere taşındılar.” dedi.Kiralar ne kadar?Deprem korkusu nedeniyle de çoğu kişi 40-50 yılı aşkın binalarda oturmayı tercih etmiyor. Öyle ki Arnavutköy’deki 2+1 eski bir dairenin fiyatı 35 bin liraya kadar düştü. Ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutlar olduğunu anlatan Ekeroğlu, “4+1 80-85 bandı. 3+1’ler 45-50-60 civarında. 2+1 de dönem dönem elimize geliyor. onlar da 35-40 bandı gibi bir rakam var.” Şeklinde konuştu.Emlakçılara göre sorunun çözümü kanun değişikliğinden geçiyor.
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istanbulda kiralık daire fiyatları, istanbul kiralık ev fiyatları, istanbul kiralık konut piyasası, istanbul emlak piyasası, istanbul kiralık daire arayışı, uygun kiralık daire istanbul, istanbulda kira artış oranları, istanbul kiralık daire ilanları, istanbul konut kiraları, kiralık ev istanbul fiyatları, istanbulda ev kiralama, istanbul öğrenciye uygun kiralık daire, istanbul aile için kiralık daire, istanbulda kiralık ev nasıl bulunur, istanbulda kiralar neden yüksek

Deprem korkusu kira piyasasını tersine çevirdi: Lüks semtlerde talep azaldı, kiralar düştü

10:00 07.01.2025
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul’da kira fiyatlarının yüksek olduğu Bebek ve Arnavutköy’deki eski binalara talep deprem ihtimali sebebiyle azaldı. Kira fiyatları da bölgede düşüşe geçti. Arnavutköy’de 2+1 eski bir dairenin kiralık fiyatı 35 bin liraya kadar düştü.
Senelerdir endişe ile beklenen büyük İstanbul depremi, kiralardaki oranı da etkiledi. İstanbul'un en eski ve en popüler semtlerinde kiralar, deprem endişesi ile düşüşe geçti.

Bebek ve Arnavutköy'de kiralar düştü mü?

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu adreslerden Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde eski binalar dönüştürülemiyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mithat Ekeroğlu, Boğaziçi İmra Kanunu nedeniyle bölgedeki yapıların yenilenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ekeroğlu, “Çünkü bina yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler buradan çıkıp başka yerlere taşındılar.” dedi.

Kiralar ne kadar?

Deprem korkusu nedeniyle de çoğu kişi 40-50 yılı aşkın binalarda oturmayı tercih etmiyor. Öyle ki Arnavutköy’deki 2+1 eski bir dairenin fiyatı 35 bin liraya kadar düştü. Ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutlar olduğunu anlatan Ekeroğlu, “4+1 80-85 bandı. 3+1’ler 45-50-60 civarında. 2+1 de dönem dönem elimize geliyor. onlar da 35-40 bandı gibi bir rakam var.” Şeklinde konuştu.

Emlakçılara göre sorunun çözümü kanun değişikliğinden geçiyor.
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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