https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1092387692.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. 'Ne zaman deprem oldu, az önce deprem mi oldu'... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:13+0300
2025-01-06T12:13+0300
2025-01-06T12:27+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
deprem
ege denizi
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Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Muğla'ya 34.39 kilometre mesafede gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/prof-dr-ahmet-ercandan-carpici-istanbul-depremi-yorumu-kuskusuz-diyerek-uyardi-naci-goruru-mu-1092380257.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, deprem, ege denizi
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, deprem, ege denizi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
12:13 06.01.2025 (güncellendi: 12:27 06.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. 'Ne zaman deprem oldu, az önce deprem mi oldu' soruları içim son depremler listesi kontrol ediliyor. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Muğla'ya 34.39 kilometre mesafede gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi güncelleniyor.