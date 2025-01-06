https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1092387692.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. 'Ne zaman deprem oldu, az önce deprem mi oldu'... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:13+0300

2025-01-06T12:13+0300

2025-01-06T12:27+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

deprem

ege denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg

Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Muğla'ya 34.39 kilometre mesafede gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi güncelleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/prof-dr-ahmet-ercandan-carpici-istanbul-depremi-yorumu-kuskusuz-diyerek-uyardi-naci-goruru-mu-1092380257.html

kandilli

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, deprem, ege denizi