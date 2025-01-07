https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-partiden-chpye-ziyaret-gorusme-basladi-1092417992.html
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı
Sputnik Türkiye
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:52+0300
2025-01-07T10:52+0300
2025-01-07T10:52+0300
politika
ahmet türk
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özgür özel
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chp
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partileri ziyareti sürüyor. DEM Parti heyeti bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor. DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html
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dem parti, chp,
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partileri ziyareti sürüyor. DEM Parti heyeti bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor. DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.