https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-partiden-chpye-ziyaret-gorusme-basladi-1092417992.html

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı

Sputnik Türkiye

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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politika

ahmet türk

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özgür özel

imralı

chp

dem parti

tbmm

görüşme

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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partileri ziyareti sürüyor. DEM Parti heyeti bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor. DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html

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