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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı
Sputnik Türkiye
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partileri ziyareti sürüyor. DEM Parti heyeti bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor. DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.
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dem parti, chp,
dem parti, chp,

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Görüşme başladı

10:52 07.01.2025
DEM-CHP
DEM-CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partileri ziyareti sürüyor. DEM Parti heyeti bugün de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret ediyor. DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.
AK Parti-DEM Parti görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
TÜRKİYE
DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: 'Olumlu bir şekilde sohbet ettik'
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