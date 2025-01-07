AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:12
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ak-partiden-aciklama-geldi-genel-af-gundemde-mi-1092429703.html
AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?
AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:33+0300
2025-01-07T15:33+0300
politika
ak parti
abdullah öcalan
pkk
meclis
türkiye
dem parti
abdullah güler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef2eb1f7ab3f50d3bf8bdd69ea25d00.jpg
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.'Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba'DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:'Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır'Güler, "Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bahceli-teror-bitecek-kardeslik-bilenecek-turk-milleti-rahat-bir-nefes-alacak-1092417083.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_46b13bab3dee15c79411f503b783b904.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
genel af çıkar mı, genel af, af çıkar mı, af ak parti, mhp af, af çıkar mı 2025
genel af çıkar mı, genel af, af çıkar mı, af ak parti, mhp af, af çıkar mı 2025

AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?

15:33 07.01.2025
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güler, "Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba'

DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.
DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Hedef, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıklamalarında olduğu gibi 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin yıllardır başında büyük bir bela, sorun olarak duran bu meselenin çözülmesi. Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Bölgemizin riskleri de bu sorunun çözülmesi noktasında herkese bir yol gösteriyor. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye'nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir."

'Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır'

Güler, "Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Meclisimiz, siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Önümüzdeki aylarda buna benzer hiç ummadığımız çerçevede birçok gelişmenin olacağını düşünüyoruz. Bunun işaretleri geliyor ama şöyledir, böyledir diye tarif etme imkanım yok. Bizim de bu konularda hazırlıklı olmamız lazım. Bugüne kadar ayak bağı olan, bize büyük sıkıntılar meydana getirmiş olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli. Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir. Bu yönüyle de toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis'tir. Meclis'teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
POLİTİKA
Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала