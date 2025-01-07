https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ak-partiden-aciklama-geldi-genel-af-gundemde-mi-1092429703.html

AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?

AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:33+0300

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politika

ak parti

abdullah öcalan

pkk

meclis

türkiye

dem parti

abdullah güler

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AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.'Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba'DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:'Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır'Güler, "Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bahceli-teror-bitecek-kardeslik-bilenecek-turk-milleti-rahat-bir-nefes-alacak-1092417083.html

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