AK Parti'den açıklama geldi: Genel af gündemde mi?
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güler, "Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
'Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba'
DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.
DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Hedef, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıklamalarında olduğu gibi 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin yıllardır başında büyük bir bela, sorun olarak duran bu meselenin çözülmesi. Türkiye'nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Bölgemizin riskleri de bu sorunun çözülmesi noktasında herkese bir yol gösteriyor. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye'nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir."
'Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır'
Güler, "Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Meclisimiz, siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Önümüzdeki aylarda buna benzer hiç ummadığımız çerçevede birçok gelişmenin olacağını düşünüyoruz. Bunun işaretleri geliyor ama şöyledir, böyledir diye tarif etme imkanım yok. Bizim de bu konularda hazırlıklı olmamız lazım. Bugüne kadar ayak bağı olan, bize büyük sıkıntılar meydana getirmiş olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli. Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir. Bu yönüyle de toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis'tir. Meclis'teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir."