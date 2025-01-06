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Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi: 'Mezar taşı' kriz yarattı
Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi: 'Mezar taşı' kriz yarattı
Sputnik Türkiye
Kanserle mücadelesine yenik düşen Ankaralı Turgut, aralık ayında hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın çocukları arasındaki anlaşmazlık... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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Mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra kanser teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren 61 yaşındaki Ankaralı Turgut, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut’un ölümünden sonra, mezar taşına yazılan ifadeler çocukları arasında tartışmaya neden oldu. Kızı Eylem Boran, mezar taşına “Canım babam” yazdırırken, kardeşi Özlem Sülü bu ifadeye itiraz etti. Özlem Sülü, mezar taşını “Canım babamız” olarak değiştirdi ve şu açıklamayı yaptı:“Sadece senin baban değil, onun beş evladı var. Sen ‘Babam’ yazdırdıkça, ben ‘Babamız’ yazdıracağım. Bırak da babamız mezarında rahat uyusun.”Eylem Boran: Babamı siz yıktınızMezar taşı tartışmasının ardından Eylem Boran, kardeşlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Babalarının vefatından kardeşlerini sorumlu tutan Boran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez.”Hayatını kaybetmeden önce beş çocuğuyla sorunlar yaşayan Ankaralı Turgut, kızı Eylem Boran dışında diğer çocuklarını “vefasızlıkla” suçlamıştı. Ünlü türkücü, bu durumu yakın çevresine sık sık dile getirmişti.
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ankaralı turgut, turgut karataş, mezar, mezar taşı
ankaralı turgut, turgut karataş, mezar, mezar taşı

Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi: 'Mezar taşı' kriz yarattı

16:01 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Kanserle mücadelesine yenik düşen Ankaralı Turgut, aralık ayında hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın çocukları arasındaki anlaşmazlık daha önce ünlü türkücünün açıklamalarına yansımıştı. Sanatçının ölümü sonrası çocukları arasında 'mezar taşı' krizi yaşandı.
Mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra kanser teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren 61 yaşındaki Ankaralı Turgut, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz ay hayatını kaybetti.
Ankaralı Turgut’un ölümünden sonra, mezar taşına yazılan ifadeler çocukları arasında tartışmaya neden oldu. Kızı Eylem Boran, mezar taşına “Canım babam” yazdırırken, kardeşi Özlem Sülü bu ifadeye itiraz etti. Özlem Sülü, mezar taşını “Canım babamız” olarak değiştirdi ve şu açıklamayı yaptı:
“Sadece senin baban değil, onun beş evladı var. Sen ‘Babam’ yazdırdıkça, ben ‘Babamız’ yazdıracağım. Bırak da babamız mezarında rahat uyusun.”

Eylem Boran: Babamı siz yıktınız

Mezar taşı tartışmasının ardından Eylem Boran, kardeşlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Babalarının vefatından kardeşlerini sorumlu tutan Boran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez.”
Hayatını kaybetmeden önce beş çocuğuyla sorunlar yaşayan Ankaralı Turgut, kızı Eylem Boran dışında diğer çocuklarını “vefasızlıkla” suçlamıştı. Ünlü türkücü, bu durumu yakın çevresine sık sık dile getirmişti.
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