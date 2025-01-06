https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankarali-turgutun-cocuklari-birbirine-girdi-mezar-tasi-kriz-yaratti-1092392456.html

Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi: 'Mezar taşı' kriz yarattı

Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi: 'Mezar taşı' kriz yarattı

Sputnik Türkiye

Kanserle mücadelesine yenik düşen Ankaralı Turgut, aralık ayında hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın çocukları arasındaki anlaşmazlık... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:01+0300

2025-01-06T16:01+0300

2025-01-06T16:01+0300

yaşam

ankaralı turgut

turgut karataş

mezar

mezar taşı

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Mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra kanser teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren 61 yaşındaki Ankaralı Turgut, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut’un ölümünden sonra, mezar taşına yazılan ifadeler çocukları arasında tartışmaya neden oldu. Kızı Eylem Boran, mezar taşına “Canım babam” yazdırırken, kardeşi Özlem Sülü bu ifadeye itiraz etti. Özlem Sülü, mezar taşını “Canım babamız” olarak değiştirdi ve şu açıklamayı yaptı:“Sadece senin baban değil, onun beş evladı var. Sen ‘Babam’ yazdırdıkça, ben ‘Babamız’ yazdıracağım. Bırak da babamız mezarında rahat uyusun.”Eylem Boran: Babamı siz yıktınızMezar taşı tartışmasının ardından Eylem Boran, kardeşlerine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Babalarının vefatından kardeşlerini sorumlu tutan Boran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez.”Hayatını kaybetmeden önce beş çocuğuyla sorunlar yaşayan Ankaralı Turgut, kızı Eylem Boran dışında diğer çocuklarını “vefasızlıkla” suçlamıştı. Ünlü türkücü, bu durumu yakın çevresine sık sık dile getirmişti.

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ankaralı turgut, turgut karataş, mezar, mezar taşı