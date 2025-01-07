https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-en-dusuk-emekli-maasi-tepkisi-kirmizi-karti-cakacagiz-1092427851.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi: 'Kırmızı kartı çakacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi: 'Kırmızı kartı çakacağız'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine tepki gösterdi, emeklilere çağrı yaptı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T14:46+0300

2025-01-07T14:46+0300

2025-01-07T14:46+0300

politika

chp

özgür özel

meclis

dem parti

türkiye

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092006918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1d0913e00072fa83e39079ac3daffbe.jpg

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL olduğunu açıklamış ama bu cehalettir. Meclis'e göre hadsizliktir. Buradan tüm emeklilere sesleniyorum. Bu iktidara 31 Mart'ta sarı kart gösteren emekliler bu iktidarın alnına artık kırmızı kartı çakacağız" dedi. Özel, bugün DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hakkında da, "Şeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakat isteriz. Bir kişinin özgürlüğü ve bir kişinin siyasi ikbali için bunun içinde olmayacağımızı baştan duyurduk. Bugün DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız öneride Meclis'te hiçbir partinin dışlanmadığı tam yetkili ve şeffaf bir komisyonun kurulması gerektiğini önerdik" diye konuştu. Mücadeleye varızCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasından önemli satır başları şöyle; "Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL olduğunu açıklamış ama bu cehalettir. Meclis'e göre hadsizliktir. Bunu Meclis'te olacak. Biz 22 bin TL'nin altında bir emekli maaşı olmasın demiştik. Yüzde 60 enflasyon varken 10 bin TL'lik maaşı 12 bin 500 TL yapmışlardı. Buradan tüm emeklilere sesleniyorum. Bu iktidara 31 Mart'ta sarı kart gösteren emekliler bu iktidarın alnına artık kırmızı kartı çakacağız.Asgari ücret baremimiz 30, bunun altında yokuz demiştik. Diyoruz ki mücadeleye varız. Geçen yıl 7 çeyrek altın olan asgari ücret, 4.5 çeyrek altına düşmüş durumda. Dana kıymada durum daha vahim. Geçen yıl, 17 bin TL'lik asgari ücret 57 kilo daha kıyma alıyordu, şimdi asgari ücret 37 kilo dana kıyma alabiliyor. Geçen yıl bin 700 simit alınırken şimdi bin 470 simit alınabiliyor. Bu tabloyu unutturursam namussuzum.Yapmış olduğu emekli zammıyla yüzde 15'lik bir artış sağlıyor. Artık meydan meydan emekliyle dolaşıp bu iktidara bu memleketi dar etmenin zamanı gelmiştir.Bu süreç layıkıyla yürürse en hazırlıklı parti bizizCHP kimsenin oldu bittisiyle hareket etmez. Biz sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeyi de düşünmek zorundayız. Bizim siyasi anlayışımızın önünde milletimizin çıkarları vardır. Kürt sorununa kayıtsız kalmadık, inkarcı yaklaşmadık. Cumhur ittifakı Türkiye'nin üçüncü partisine terörist muamelesi yaparken seçmenine saygımızdan ötürü biz görüşmeler yaptık. Seçmeni kandırmak için sahte videolardan medet umanlar, CHP'yi haksız iftiralarla karalayanlar biliyor ki biz ne yaptıysak milletin önünde şeffaf biçimde yaptık.Biz milleti kandırmaya çalışanlardan olmadık. Türkiye'nin terörle mücadelesine sonuna kadar destek verdik. DEM Partisi kapatılsın diyorlardı. 22 Ekim'den itibaren yaşananları titizlikle takip ettik. Parti içinde kurduğumuz ağırlığı hukukçulardan oluşan komisyonumuzla büyük bir demokratikleşme paketine çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Ayrımcılığa uğrayan herkesin bu devletin sahibi olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu süreç layıkıyla yürürse en hazırlıklı parti biziz ancak bu süreç kötüye giderse de samimi CHP iktidarı gelir ve gerçek demokrasiyi kurar. Türkiye'deki herkesin sorununu çözecek iradeye CHP sahiptir.Tam yetkili ve şeffaf bir komisyon teklifiŞeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakat isteriz. Bir kişinin özgürlüğü ve bir kişinin siyasi ikbali için bunun içinde olmayacağımızı baştan duyurduk. Bugün DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız öneride Meclis'te hiçbir partinin dışlanmadığı tam yetkili ve şeffaf bir komisyonun kurulması gerektiğini önerdik. Kürtlerin sorunlarını çözecek. Alevilerin uğradığı ayrımcılığı kaldıracak, demokratik bir komisyona katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Meclis başkanlığının buna önderlik etmesi gerektiğini, bu komisyonun hiçbir siyasi partiyi dışlamaması gerektiğini, bu komisyonlarda şehit aileleri ve gazilerin olması gerektiğini, bunun toplumu rahatlatacağını, sivil toplum kuruluşlarının bilgi sahibi olması gerektiğini, gizli pazarlıkların olmadığı bir komisyon olması gerektiğini söyledik."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-partiden-chpye-ziyaret-gorusme-basladi-1092417992.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, özgür özel, meclis, dem parti, türkiye, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı