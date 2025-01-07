https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cad-yonetiminden-macrona-sert-tepki-fransaya-neden-tesekkur-edelim-siz-sadece-kendi-cikarlarinizi-1092414144.html

Çad yönetiminden Macron’a sert tepki: 'Fransa’ya neden teşekkür edelim? Siz sadece kendi çıkarlarınızı düşündünüz'

Çad yönetiminden Macron’a sert tepki: 'Fransa’ya neden teşekkür edelim? Siz sadece kendi çıkarlarınızı düşündünüz'

Sputnik Türkiye

Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrikalı liderlere yönelik sözlerini küçümseyici olarak nitelendirerek, Fransa’nın Afrika halklarına yeterince... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:46+0300

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ikinci dünya savaşı

terörizm

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Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sahel bölgesindeki terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına 'Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğuna' dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Macron’un sözlerini Afrika’yı ve Afrikalıları küçümseyici bir tutum olarak nitelendirdi.Koulamallah, yaptığı açıklamada, “Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı. Çad’ın, Fransa’nın kurtuluşunda kritik bir rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, “Afrika halklarının İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa için yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi.” dedi.'Çad, Fransa sayesinde kalkınmadı'Koulamallah, Çad ordusunun Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğine dikkat çekerek, Fransa’nın Çad ordusuna 'anlamlı bir destek' sunmadığını belirtti. Ayrıca, Fransa’nın 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması üzerinde kalıcı bir etki yaratmadığını vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün yaptığı bir açıklamada, “Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı.” ifadelerini kullanmıştı.Çad-Fransa savunma anlaşması sona ermiştiÇad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html

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çad, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik, güvenlik, ikinci dünya savaşı, terörizm