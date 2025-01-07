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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1092405529.html
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ocak gece yarısı itibarıyla... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle benzine 1 lira 25 Kuruş zam geldi.Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte araç sahiplerini daha yüksek maliyetler bekliyor. Benzine 7 Ocak Salı günü 1 lira 25 kuruşluk zam gelirken, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Benzin fiyatları ne kadar?Motorin ne kadar?LPG ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-yilda-benzine-ilk-zam-geldi-akaryakit-tabelalari-yine-degisiyor-1092378903.html
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benzin zam, benzin ne kadar, petrol ofisi benzin fiyatları, shell benzin fiyatları, opet benzin fiyatları, en ucuz lpg, en ucuz motorin
benzin zam, benzin ne kadar, petrol ofisi benzin fiyatları, shell benzin fiyatları, opet benzin fiyatları, en ucuz lpg, en ucuz motorin

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?

00:36 07.01.2025 (güncellendi: 00:39 07.01.2025)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ocak gece yarısı itibarıyla benzine zam gelirken motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle benzine 1 lira 25 Kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte araç sahiplerini daha yüksek maliyetler bekliyor. Benzine 7 Ocak Salı günü 1 lira 25 kuruşluk zam gelirken, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Benzin fiyatları ne kadar?

İstanbul (Avrupa Yakası): 45.30 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 45.15 TL
Ankara: 45.78 TL
İzmir: 46.16 TL

Motorin ne kadar?

İstanbul (Avrupa Yakası): 44.77 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 44.66 TL
Ankara: 45.33 TL
İzmir: 45.82 TL

LPG ne kadar?

İstanbul (Avrupa Yakası): 26.41 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 25.88 TL
Ankara: 26.42 TL
İzmir: 26.32 TL
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Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor
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