https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1092405529.html

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ocak gece yarısı itibarıyla... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle benzine 1 lira 25 Kuruş zam geldi.Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte araç sahiplerini daha yüksek maliyetler bekliyor. Benzine 7 Ocak Salı günü 1 lira 25 kuruşluk zam gelirken, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Benzin fiyatları ne kadar?Motorin ne kadar?LPG ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-yilda-benzine-ilk-zam-geldi-akaryakit-tabelalari-yine-degisiyor-1092378903.html

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