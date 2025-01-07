https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/akaryakit-fiyatlarina-zam-geldi-benzin-motorin-ve-lpg-ne-kadar-1092405529.html
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ocak gece yarısı itibarıyla... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:36+0300
2025-01-07T00:36+0300
2025-01-07T00:39+0300
türkiye
benzin
benzin fiyatları
lpg
mazot
akaryakıt
akaryakıt zammı
zam
ara zam
seyyanen zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle benzine 1 lira 25 Kuruş zam geldi.Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte araç sahiplerini daha yüksek maliyetler bekliyor. Benzine 7 Ocak Salı günü 1 lira 25 kuruşluk zam gelirken, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Benzin fiyatları ne kadar?Motorin ne kadar?LPG ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-yilda-benzine-ilk-zam-geldi-akaryakit-tabelalari-yine-degisiyor-1092378903.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin zam, benzin ne kadar, petrol ofisi benzin fiyatları, shell benzin fiyatları, opet benzin fiyatları, en ucuz lpg, en ucuz motorin
benzin zam, benzin ne kadar, petrol ofisi benzin fiyatları, shell benzin fiyatları, opet benzin fiyatları, en ucuz lpg, en ucuz motorin
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar?
00:36 07.01.2025 (güncellendi: 00:39 07.01.2025)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ocak gece yarısı itibarıyla benzine zam gelirken motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle benzine 1 lira 25 Kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte araç sahiplerini daha yüksek maliyetler bekliyor. Benzine 7 Ocak Salı günü 1 lira 25 kuruşluk zam gelirken, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Benzin fiyatları ne kadar?
İstanbul (Avrupa Yakası)
: 45.30 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
45.15 TL
İstanbul (Avrupa Yakası)
: 44.77 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
44.66 TL
İstanbul (Avrupa Yakası)
: 26.41 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
25.88 TL