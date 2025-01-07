https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/baris-alper-yilmazin-manken-sevgilisi-ortaya-cikti-simge-esin-kimdir-1092432577.html
Barış Alper Yılmaz'ın manken sevgilisi ortaya çıktı: Simge Esin kimdir?
Barış Alper Yılmaz'ın manken sevgilisi ortaya çıktı: Simge Esin kimdir?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın özel hayatı gündeme geldi. Başarılı futbolcunun, 25 yaşındaki model Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T17:20+0300
2025-01-07T17:20+0300
2025-01-07T17:20+0300
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galatasaray sportif aş
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futbol maçı
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın, 25 yaşındaki model Simge Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.Galatasaray’ın 24 yaşındaki başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülenirken yanındaki 25 yaşındaki model Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Performansı ile sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, ilişkisinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Yılmaz, hızlıca oradan uzaklaştı.Simge Esin kimdir?25 yaşında modellik yapan Simge Esin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 2021 yılında kariyerine medya ve marka yönetimi alanında başlayan güzel isim TV8'de 3 aylık bir staj deneyimi yaşadı. Daha sonra modellik kariyerine geçiş yapan Simge Esin, birçok markanın yüzü oldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-sakatlandi-icerde-hungur-hungur-agliyor-1091300513.html
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barış alper yılmaz, galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, futbol, futbol maçı, manken, sevgili
barış alper yılmaz, galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, futbol, futbol maçı, manken, sevgili
Barış Alper Yılmaz'ın manken sevgilisi ortaya çıktı: Simge Esin kimdir?
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın özel hayatı gündeme geldi. Başarılı futbolcunun, 25 yaşındaki model Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışında görüntülenirken yanındaki Simge Esin dikkat çekti.
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın, 25 yaşındaki model Simge Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Galatasaray’ın 24 yaşındaki başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülenirken yanındaki 25 yaşındaki model Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Performansı ile sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, ilişkisinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Yılmaz, hızlıca oradan uzaklaştı.
25 yaşında modellik yapan Simge Esin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 2021 yılında kariyerine medya ve marka yönetimi alanında başlayan güzel isim TV8'de 3 aylık bir staj deneyimi yaşadı. Daha sonra modellik kariyerine geçiş yapan Simge Esin, birçok markanın yüzü oldu