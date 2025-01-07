https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bankacilik-devi-revize-etti-yil-sonu-dolartl-tahmini-degisti-1092419815.html

Bankacılık devi revize etti: Yıl sonu dolar/TL tahmini değişti

Bankacılık devi revize etti: Yıl sonu dolar/TL tahmini değişti

Sputnik Türkiye

Bank of America (BofA) Securities, yıl sonu dolar/TL tahminini değiştirdi. Banka, Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanmasını beklemeye devam ettiklerini... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T11:49+0300

2025-01-07T11:49+0300

2025-01-07T11:49+0300

ekonomi

banka

dolar

dolar/tl

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Bank of America Securities dün yayınladığı raporda dolar/TL tahminini revize etti. yıl sonu için dolar/TL tahmini 44'ten 41'e revize edildi. Dolar/TL 35.32 seviyesinde işlem görüyor. BofA'nın öngörüsü dolarda yüzde 16'lık bir artış anlamına geliyor.Değerlendirmede, "TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklemeye devam ediyoruz ancak enflasyon düştükçe bu değerlenme için alan daralıyor. Öngörülen indirimlere rağmen, pozitif reel faizler korunduğu sürece TL tasarruflarının yıl boyunca cazip olmaya devam edeceğini düşünüyoruz" denildi.Faiz tahminini de paylaştıBofA Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğini belirterek ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim daha beklediklerini kaydetti. BofA, politika faizinin yıl içinde 7 kez yapılacak 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda yüzde 30'a ineceğini öngördü.BofA, "Beklenen yüzde 25'lik enflasyonun yüzde 9-10'unun ilk çeyrekte gerçekleşmesini bekliyoruz ancak yıllık enflasyon düşmeye devam ederek faiz indirimleri için geniş bir alan bırakacaktır" değerlendirmesi yaptı.Merkez Bankası, 2024'ün son toplantısında politika faizini 2.5 puan düşürerek yüzde 47.5'e çekmişti."Asgari ücret artışı beklentilerin alt sınırında gerçekleştiği için yüzde 25'lik enflasyon tahminimiz üzerinde yukarı yönlü sınırlı risk görüyoruz" diyen BofA, idari fiyat değişikliklerinin geriye doğru endekslenmek yerine beklenen enflasyonla uyumlu olması halinde enflasyonun daha düşük bir seviyede görebileceğini vurguladı.

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