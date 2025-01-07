https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bakanligin-toplattigi-unlu-sut-markasi-icin-danoneden-aciklama-sut-yerine-yanlislikla-su-koyduk-1092412471.html

Bakanlığın toplattığı ünlü süt markası için Danone'den açıklama: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk'

Bakanlığın toplattığı ünlü süt markası için Danone'den açıklama: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı süt ürünlerinde süt yerine su tespit edilmesi üzerine toplatma kararı aldı. Danone, olayın üretimdeki teknik bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T08:53+0300

2025-01-07T08:53+0300

2025-01-07T08:53+0300

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Birşah markalı sütlerin bazı ürünlerinde süt yerine su bulunduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda, söz konusu ürünler için toplatma kararı verildi. Bu gelişme, hem tüketiciler hem de gıda sektörü için büyük bir şok yarattı.Danone'den açıklama: 'Teknik aksaklık'Danone, olayla ilgili yaptığı açıklamada, üretim sırasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirtti. Şirket, 176.L parti numaralı ürünlerin yaklaşık 100 litresinde içilebilir suyun paketlendiğini doğruladı.Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ürünler toplatıldıDanone, hatalı ürünlerin satış noktalarından geriye izlenebilirlik yöntemiyle toplandığını duyurdu. Firmanın açıklamasında, benzer durumların tekrarlanmaması için üretim süreçlerinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.Tüketicilere çağrıDanone, ellerinde 176.L parti numaralı ürün bulunan tüketicilere çağrıda bulunarak, kendilerine ulaşmalarını istedi. Şirket, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini ve bu tür sorunların önüne geçmek için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

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