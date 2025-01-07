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Bakanlığın toplattığı ünlü süt markası için Danone'den açıklama: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk'
Bakanlığın toplattığı ünlü süt markası için Danone'den açıklama: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı süt ürünlerinde süt yerine su tespit edilmesi üzerine toplatma kararı aldı. Danone, olayın üretimdeki teknik bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T08:53+0300
2025-01-07T08:53+0300
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et ve süt kurumu (esk)
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Birşah markalı sütlerin bazı ürünlerinde süt yerine su bulunduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda, söz konusu ürünler için toplatma kararı verildi. Bu gelişme, hem tüketiciler hem de gıda sektörü için büyük bir şok yarattı.Danone'den açıklama: 'Teknik aksaklık'Danone, olayla ilgili yaptığı açıklamada, üretim sırasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirtti. Şirket, 176.L parti numaralı ürünlerin yaklaşık 100 litresinde içilebilir suyun paketlendiğini doğruladı.Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ürünler toplatıldıDanone, hatalı ürünlerin satış noktalarından geriye izlenebilirlik yöntemiyle toplandığını duyurdu. Firmanın açıklamasında, benzer durumların tekrarlanmaması için üretim süreçlerinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.Tüketicilere çağrıDanone, ellerinde 176.L parti numaralı ürün bulunan tüketicilere çağrıda bulunarak, kendilerine ulaşmalarını istedi. Şirket, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini ve bu tür sorunların önüne geçmek için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
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birşah süt skandalı, süt yerine su bulundu, tarım ve orman bakanlığı süt denetimi, birşah süt toplatma kararı, danone süt açıklaması, teknik aksaklık nedeniyle süt hatası, 176.l parti numaralı ürün, süt ürünlerinde sahtecilik, süt yerine su içeren ürünler, birşah süt halk sağlığı, danone özür diledi, birşah süt geri çağırma, gıda güvenliği denetimleri, süt toplatma süreci, süt ürünleri sahtecilik olayları, süt yerine su tespiti, danone süt skandalı, süt hatası haberleri, tarım bakanlığı gıda denetimi, birşah süt sorunu
birşah süt skandalı, süt yerine su bulundu, tarım ve orman bakanlığı süt denetimi, birşah süt toplatma kararı, danone süt açıklaması, teknik aksaklık nedeniyle süt hatası, 176.l parti numaralı ürün, süt ürünlerinde sahtecilik, süt yerine su içeren ürünler, birşah süt halk sağlığı, danone özür diledi, birşah süt geri çağırma, gıda güvenliği denetimleri, süt toplatma süreci, süt ürünleri sahtecilik olayları, süt yerine su tespiti, danone süt skandalı, süt hatası haberleri, tarım bakanlığı gıda denetimi, birşah süt sorunu

Bakanlığın toplattığı ünlü süt markası için Danone'den açıklama: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk'

08:53 07.01.2025
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı süt ürünlerinde süt yerine su tespit edilmesi üzerine toplatma kararı aldı. Danone, olayın üretimdeki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve sınırlı sayıda ürünü etkilediğini belirterek, tüketicilerden özür diledi. İşte detaylar ve firmanın açıklamaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Birşah markalı sütlerin bazı ürünlerinde süt yerine su bulunduğu tespit edildi. İnceleme sonucunda, söz konusu ürünler için toplatma kararı verildi. Bu gelişme, hem tüketiciler hem de gıda sektörü için büyük bir şok yarattı.

Danone'den açıklama: 'Teknik aksaklık'

Danone, olayla ilgili yaptığı açıklamada, üretim sırasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirtti. Şirket, 176.L parti numaralı ürünlerin yaklaşık 100 litresinde içilebilir suyun paketlendiğini doğruladı.
Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Üretim başlangıcında sıcaklık dengesi sağlamak için kullanılan içilebilir su, sehven paketlenmiştir.”
“Bu durum sınırlı sayıda ürünü etkiledi ve halk sağlığına yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadı.”

Ürünler toplatıldı

Danone, hatalı ürünlerin satış noktalarından geriye izlenebilirlik yöntemiyle toplandığını duyurdu. Firmanın açıklamasında, benzer durumların tekrarlanmaması için üretim süreçlerinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Tüketicilere çağrı

Danone, ellerinde 176.L parti numaralı ürün bulunan tüketicilere çağrıda bulunarak, kendilerine ulaşmalarını istedi. Şirket, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini ve bu tür sorunların önüne geçmek için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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